Kar yağışı Bursa’nın dağ ilçelerinde kendini göstermeye başladı. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri karla mücadeleyi sürdürüyor.

Çöken çatı bir ahıra aitti.

Keles ilçesinde bir ahırın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Duvarlarının da yıkıldığı ahırda bulunan 200 koyundan yaklaşık 50’ye yakın hayvan enkaz altında kalarak telef oldu.

FOTOĞRAF 22 Kar yağışı Bursa’nın dağ ilçelerinde kendini göstermeye başladı. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri karla mücadeleyi sürdürüyor. Keles ilçesinde bir ahırın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Duvarlarının da yıkıldığı ahırda bulunan 200 koyundan yaklaşık 50’ye yakın hayvan enkaz altında kalarak telef oldu. Gördükleri karşısında ne yapacağını şaşıran Recep Sakarya, köylünün de yardımı ile etrafa kaçan 130’a yakın koyunu başka bir ahıra yerleştirdi. Telef olan koyunları tek tek kar altından çıkaran Sakarya, enkazın altında kalan koyunların çıkarılması için ise yardım bekliyor. Annelerini kaybeden kuzuların ise sağa sola koşturmaları dikkatlerden kaçmadı. Keles Belediyesi enkazın kaldırılması için ekipleri seferber etti. (Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu (Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu (Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu (Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu (Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu (Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu (Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu (Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu (Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu (Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu (Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu (Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu (Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu (Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu Bursa'nın dağ ilçesi Keles'te yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karın ağırlığını taşıyamayan bir ahırın çatısı çökerken, 50'ye yakın koyun telef oldu.

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Gördükleri karşısında ne yapacağını şaşıran Recep Sakarya, köylünün de yardımı ile etrafa kaçan 130’a yakın koyunu başka bir ahıra yerleştirdi.

Ahırdan sağ çıkan koyunlar başka bir ahıra götürüldü.

Telef olan koyunları tek tek kar altından çıkaran Sakarya, enkazın altında kalan koyunların çıkarılması için ise yardım bekliyor. Annelerini kaybeden kuzuların ise sağa sola koşturmaları dikkatlerden kaçmadı. Keles Belediyesi enkazın kaldırılması için ekipleri seferber etti.