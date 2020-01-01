Gündem Ahırın çatısı kara dayanamadı 50ye yakın koyun telef oldu
BURSA

Ahırın çatısı yoğun kar yağışına dayanamadı

Ahırın çatısı kara dayanamadı: 50’ye yakın koyun telef oldu

Bursa’nın dağ ilçesi Keles’te yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karın ağırlığını taşıyamayan bir ahırın çatısı çökerken, 50’ye yakın koyun telef oldu.

Haber Merkezi İHA
Telef olan hayvanlardan bazıları
Telef olan hayvanlardan bazıları

Kar yağışı Bursa’nın dağ ilçelerinde kendini göstermeye başladı. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri karla mücadeleyi sürdürüyor.

Çöken çatı bir ahıra aitti.

Keles ilçesinde bir ahırın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Duvarlarının da yıkıldığı ahırda bulunan 200 koyundan yaklaşık 50’ye yakın hayvan enkaz altında kalarak telef oldu.

Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu
FOTOĞRAF 22
Title
Kar yağışı Bursa’nın dağ ilçelerinde kendini göstermeye başladı.
Title
Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri karla mücadeleyi sürdürüyor.
Title
Keles ilçesinde bir ahırın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Title
Duvarlarının da yıkıldığı ahırda bulunan 200 koyundan yaklaşık 50’ye yakın hayvan enkaz altında kalarak telef oldu.
Title
Gördükleri karşısında ne yapacağını şaşıran Recep Sakarya, köylünün de yardımı ile etrafa kaçan 130’a yakın koyunu başka bir ahıra yerleştirdi.
Title
Telef olan koyunları tek tek kar altından çıkaran Sakarya, enkazın altında kalan koyunların çıkarılması için ise yardım bekliyor.
Title
Annelerini kaybeden kuzuların ise sağa sola koşturmaları dikkatlerden kaçmadı.
Title
Keles Belediyesi enkazın kaldırılması için ekipleri seferber etti.
Title
(Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu
Title
(Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu
Title
(Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu
Title
(Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu
Title
(Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu
Title
(Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu
Title
(Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu
Title
(Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu
Title
(Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu
Title
(Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu
Title
(Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu
Title
(Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu
Title
(Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu
Title
(Özel) Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu
Ahırın çatısı kara dayanamadı, 50’ye yakın koyun telef oldu
Bursa'nın dağ ilçesi Keles'te yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karın ağırlığını taşıyamayan bir ahırın çatısı çökerken, 50'ye yakın koyun telef oldu.


Gördükleri karşısında ne yapacağını şaşıran Recep Sakarya, köylünün de yardımı ile etrafa kaçan 130’a yakın koyunu başka bir ahıra yerleştirdi.

Ahırdan sağ çıkan koyunlar başka bir ahıra götürüldü.

Telef olan koyunları tek tek kar altından çıkaran Sakarya, enkazın altında kalan koyunların çıkarılması için ise yardım bekliyor. Annelerini kaybeden kuzuların ise sağa sola koşturmaları dikkatlerden kaçmadı. Keles Belediyesi enkazın kaldırılması için ekipleri seferber etti.

Ahırın sahibi Recep Sakarya
Yolcular mahsur kaldı

Yolcular mahsur kaldı

​Büyükada açıklarında vapur arızalandı, o anlar görüntülendi.
Akardan sürpriz ziyaret

Akar'dan sürpriz ziyaret

Kara, deniz ve hava birliklerini ziyarete ettiler.
2020dedevreye alacağız

2020'de
devreye alacağız

​Bakan Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaretinde duyurdu.
44 ile yağış uyarısı

44 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. ​
Bağdat travması

Bağdat travması

​16 yıldır Irak işgalini sürdüren ABD, Bağdat'ta bu kez baskın yedi.
10 yılda neler yaptık

10 yılda neler yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020'nin ilk mesajı.
Plastik poşetten<br>ibaret değil!

Plastik poşetten
ibaret değil!

9 milyon tonluk plastik üretiminin sadece 300 bin tonu poşet.
Konuşulan dolar<br>kazandıran altın

Konuşulan dolar
kazandıran altın

​Tercihini altından yana kullanan yatırımcı karlı çıktı.
Instagram<br>için yaşadık

Instagram
için yaşadık

​2019'a deyim yerindeyse Instagram damga vurdu.
Güvenlik en üst seviyede

Güvenlik en üst seviyede

​İstanbul'da 317 bin personel görev başında.
Teröristlerin telefonundan çıktı

Teröristlerin telefonundan çıktı

Çocuklara ateş altında sürünme eğitimi verilmiş.
Ruhsatlandırma başlayacak

Ruhsatlandırma başlayacak

​Libya mutabakatı kapsamında yeni adımlar yolda.
59 saniyede <br>2019'da Türkiye

59 saniyede
2019'da Türkiye

​Dünyada büyük yankı bulan yerli ve milli hamleler.
Washington <br>alarma geçti

Washington
alarma geçti

​ABD Bağdat Büyükelçiliğine ek asker gönderdi.
Bir yılda <br>47 milyon işlem

Bir yılda
47 milyon işlem

Sosyal medyadan tüm çalışanlara teşekkür ettiler.
Amacım <br>vatana hayırlı <br>çocuklar yetiştirmek

Amacım
vatana hayırlı
çocuklar yetiştirmek

​PKK'dan kaçan Mekiye, ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Ayakları <br>110 metreye ulaştı

Ayakları
110 metreye ulaştı

​İki yaka arasındaki ulaşım 6 dakikaya inecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.