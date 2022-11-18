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Ahıska Türkleri yola çıktı: Soydaşlarımız Herson'dan Türkiye'ye geliyor

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Herson şehrinde yaşayan 84 Ahıska Türkü, Dışişleri Bakanlığının girişimiyle Rusya üzerinden Türkiye'ye getiriliyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre bugün Kırım üzerinden Rusya'ya giriş yapan grubun geç saatlerde Rusya'nın Gürcistan sınırına ulaşması bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Ahıska Türkleri yola çıktı: Soydaşlarımız Hersondan Türkiyeye geliyor
Ahıska Türkleri yola çıktı.

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Herson şehrinde yaşayan 84 Ahıska Türkü, Dışişleri Bakanlığının girişimiyle Rusya üzerinden Türkiye'ye getiriliyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu 84 Ahıska Türkü, Rusya üzerinden Türkiye'ye gelmek amacıyla 31 Ekim'de Herson'dan yola çıktı.

Ancak grupta yer alan kişilerden bazıları evraklarındaki eksiklikler nedeniyle Rusya'ya giriş yapamadı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği2nin Kremlin, Rusya Dışişleri, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdindeki yoğun girişimleri ve Dışişleri Bakanlığının Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğiyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, kafile için gerekli izinler alındı.

  • Yürütülen çabalarla 84 kişilik grup, bugün Kırım üzerinden Rusya'ya giriş yaptı. Mevcut kafilenin bugün geç saatlerde Rusya'nın Gürcistan sınırına ulaşması bekleniyor.

Öte yandan, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince de Gürcistan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunuldu.

Gürcistan üzerinden de Türkiye'ye ulaşması beklenen Ahıska Türklerinin Türkiye'ye girişi ve misafir edilmeleri için gerekli hazırlıklar ilgili makamlarca tamamlandı.

Türkiye'den Herson'daki Ahıska Türklerine yardım eli
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Türkiye'den Herson'daki Ahıska Türklerine yardım eli
Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Herson şehrinde yaşayan 84 Ahıska Türkü, Dışişleri Bakanlığının girişimiyle Rusya üzerinden Türkiye'ye getiriliyor.
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