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EĞİTİM

Ahlak ölçen çalışmaya İngiltere’den büyük ilgi

Türk akademisyenler tarafından dünyada ilk kez gerçekleştirilen ahlaki kimlikleri değerlendirebilen bilimsel çalışma, İngiltere’de büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Test geliştirme tekniklerine dayanan çalışmayı öğretim görevlileri Dr. Cihan Kara ve Dr. Kerem Coşkun tarafından Artvin’de ilkokullarda uzun süreli yoğun bir araştırma çalışmasının ilk sonucu olarak ortaya çıktı.
Test geliştirme tekniklerine dayanan çalışmayı öğretim görevlileri Dr. Cihan Kara ve Dr. Kerem Coşkun tarafından Artvin’de ilkokullarda uzun süreli yoğun bir araştırma çalışmasının ilk sonucu olarak ortaya çıktı.

7-11 yaş arası çocukların ahlaki kimliklerini değerlendiren bilimsel ölçme çalışması, dünyada ilk kez Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 2 akademisyen tarafından geliştirildi. Test geliştirme tekniklerine dayanan çalışmayı öğretim görevlileri Dr. Cihan Kara ve Dr. Kerem Coşkun tarafından Artvin’de ilkokullarda uzun süreli yoğun bir araştırma çalışmasının ilk sonucu olarak ortaya çıktı.

İNGİLİZCESİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Akademisyenler hazırladıkları farklı sorularla test tekniği uygulayarak öğrencilerin verdiği cevaplara göre ahlaki kimliklerini değerlendiriyorlar. Araştırmanın raporlanmasını müteakiben İngiltere’de önemli profesörlerince ahlakın ölçülmesi şaşkınlıkla karşılanırken, çalışma sahasında 1. sınıf 5 bilim insanı tarafından onaylandı. Proje psikoloji alanının en saygın dergilerden biri kabul edilen Psicologia Reflexao e Critica’da yayınlandı. Adı geçen ölçme aracının İngilizce versiyonunun geliştirilmesi için İngiltere’deki Bishop Grosseteste Üniversitesi ile protokol imzalandı.

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