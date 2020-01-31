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POLİTİKA

Ahlaksız kadın

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, toplantı yaptığı İSMEK’in kadın bölge sorumlularını aşağılayıp taciz etti. Bekar olanların ellerini kaldırmalarını isteyen Şişli daha sonra erkek müdüre dönerek, “Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar” ifadelerini kullandı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Yeşim Meltem Şişli
Yeşim Meltem Şişli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda (İSMEK) yıllardır çalışan 20 kadın bölge sorumlusu, 27 Ocak tarihi itibariyle CHP’li yönetim tarafından işten çıkartıldı. İşten kovulan 20 kadın personelin, görevde oldukları dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tarafından ahlaksız ifadelere maruz kaldıkları ortaya çıktı.

İBB, 45’e yakın İSMEK binasını “Depreme dayanıklı değildir” diyerek kapattı. Ancak aynı binalarda başka iş yerleri hizmet vermeye devam ediyor.

BEKARLARI HEDEF ALDI

CHP, İBB’yi devraldıktan sonra Yeşim Meltem Şişli, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Temmuz ayında göreve başlayan Şişli’nin ilk işi İSMEK bölge yöneticileri ile toplantı yapmak oldu. Yeni Şafak’a ulaşan ve yapılan toplantıda yer alan kadın yöneticiler CHP’li Şişli’nin bekar kadınlara yönelik kullandığı çirkin ifadeleri anlattı. Kadın personel maruz kaldıkları baskıyı şu ifadelerle dile getirdi: “İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, göreve geldikten kısa süre sonra benim de aralarında bulunduğum 20 kadın İSMEK bölge yöneticileriyle bir toplantı düzenledi.”

NAMUSUMUZA DİL UZATTI

  • “Toplantı esnasında kaçımızın evli kaçımızın bekar olduğunu sordu. Bekar olan kadınlar el kaldırdı. Şişli toplantıda yer alan erkek müdüre dönerek, ‘Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanıza. İtfaiyecilerle bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar...’ cümlesini kurdu.” Şişli’nin kullanıdığı cümle karşısında içeride bulunan tüm kadınların ne diyeceğini bilemediğini ifade eden mağdur kadın, “Bu çirkin ithamı bir kadının bir başka kadına nasıl söylediğini bilemiyoruz. Bizim ahlak ve namusumuza dil uzatmaktır” dedi. Toplantıya katılan 2 yönetici daha Şişli’nin çirkin ifadeler kullandığını doğruladı.

BAŞÖRTÜSÜNE DİL UZATTI

Şişli’nin başörtüsüne ilişkin de konuşma yaptığı ifade edildi. Mağdur kadın, “Toplantı devam ederken Şişli hakaretlerine ara vermeden devam ediyordu. Eğitim düzeylerimiz ve aldığımız ücretlerle alay eden Şişli, bu da yetmezmiş gibi başörtümüze de laf söyledi. Başörtülü olduğumuz için ‘Siz başörtülerinizle dışarıda dolaşırken, otobüse ve minibüse binerken çok zorlanıyorsunuzdur’ cümlesini kullandı” şeklinde konuştu. Yapılan toplantı sonrasında Maltepe Belediyesi’nin Kültür İşleri Müdürlüğü’nden Erkan Duyar’un İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’nde göreve başladığı ifade edildi. Duyar’ın da kadın personele sürekli hakaretler ettiği öne sürüldü.

350 kişiyi kovacak

  • CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işçi kıyımı da devam edecek. İşten çıkartılan 20 İSMEK bölge yöneticisinin yanı sıra kurs yöneticilerinin de işten atılacağı öğrenildi. İSMEK’in çeşitli birimlerinde çalışan 350 kurs yöneticisinin iş akdinin feshedilmesi için CHP’li yönetim tarafından hazırlık yapıldığı ifade edildi. CHP yönetiminin 7 ay içerisinde İSMEK binalarını da bir bir kapatmaya başladığı öğrenildi. Şu ana kadar İstanbul’un çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren 45’e yakın İSMEK binası kapatıldı. Kapısına kilit vurulan İSMEK binalarında gerekçe olarak ‘Depreme dayanıklı değildir’ ifadesi kullanıldı. Ancak kapatılan binalarda hiçbir deprem analizi yapılmadığı ve alt ya da orta kısımlarında market ve ticari dükkanların faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

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