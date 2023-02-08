Ahlatcı Holding'den deprem bölgelerine 25 milyonluk yardım paketi

6 Şubat 2023 Pazartesi saat 04:17 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7-7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına sabır, depremde yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Halen göçük altında kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız içinde dualarımızı eksik etmiyoruz.

Ülkemiz tarihindeki en şiddetli ve en ağır hasarlı doğal afet olarak nitelendirilen bu depremde AHLATCI Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı bünyesinde AHLATCI Acil Durum ve Afet Yardım Koordinasyon Merkezi (ADAKOM) kurularak Devletimizin tüm resmi kurumlarıyla koordinasyon halinde çalışmalara başlanmıştır.

25 milyonluk yardım paketi hazırlandı

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez ve taşra teşkilatlarıyla iletişime geçilerek, depremin hasar verdiği tüm bölgelerde ihtiyaç duyulan, ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri grubumuz bünyesindeki şantiyelerimizde faaliyetler durdurularak deprem bölgelerine gönderilmiştir. Ayrıca, vatandaşlarımızın ısınma, barınma ve beslenme ihtiyaçları tespit edilerek ilk etapta yaklaşık 25 milyon Türk Lirası değerindeki aşağıda belirtilen yardım paketi AHLATCI Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı tarafından satın alınarak 08.02.2023 saat 04:00 itibarıyla AHLATCI Acil Durum ve Afet Yardım Koordinasyon Merkezi (ADAKOM) organizasyonu ve AFAD kanalıyla deprem bölgesine sevk edilmiştir.

Giyim

5000 adet erkek havlu çorap, 5000 adet erkek iç çamaşırı, 5000 adet erkek atlet, 3600 adet bayan havlu çorap, 1400 adet bayan patik, 5000 adet bayan iç çamaşırı, 5000 adet bayan atlet, 5000 adet çocuk havlu çorap, 5000 adet çocuk atlet, 500 adet çocuk külot, 1000 adet uniseks içlik-üst, 1000 adet uniseks içlik-alt, 1000 adet çocuk külotlu çorap, 350 adet bere, 5050 adet erkek kazak, 2550 adet kadın kazak,

Gıda

55.000 adet ekmek, 257 koli bal, 146 koli reçel, 49 koli tahin pekmez, 10930 koli helva, 300 koli çikolata, 50 koli çokokrem, 100 koli tereyağı, 2 tır su (1.5 LT) 20 tır kumanya, 40 koli peynir,

Ayakkabı

2112 adet çocuk ayakkabısı, 3020 adet bay-bayan ayakkabısı,

Temizlik Malzemeleri

71.100 adet ıslak mendil, 15.128 adet çocuk bezi, 456 paket külotlu bez, 1.000 adet hijyenik ped,

Diğer Gereçler

4572 adet battaniye, 15 adet jeneratör, 60.000 LT mazot, 3500 adet powerbank, 5 tır hızlı jel ile anında ısınan kumanya, 3 tır elektrikli ısıtıcı, 50 takım arama kurtarma ekipmanı

Araç Filosu

16 adet kamyon, 2 adet ekskavatör, 3 adet vinç, 2 adet tanker mazot, 2 adet Isuzu kamyon