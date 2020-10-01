Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yürekleri ağza getiren görüntülerle ilgili açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İstanbul Sultanbeyli'de çatıdaki iki küçük çocuğun yürekleri ağızlara getiren görüntüleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ailenin ve çocukların durumunun takip edilebilmesi için Danışmanlık Tedbir kararı dün itibariyle alınmıştır" denildi.

Haber Merkezi 01 Ekim 2020, 16:23 Son Güncelleme: 01 Ekim 2020, 16:28 DHA