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Gündem Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yürekleri ağza getiren görüntülerle ilgili açıklama
İSTANBUL

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yürekleri ağza getiren görüntülerle ilgili açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İstanbul Sultanbeyli'de çatıdaki iki küçük çocuğun yürekleri ağızlara getiren görüntüleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ailenin ve çocukların durumunun takip edilebilmesi için Danışmanlık Tedbir kararı dün itibariyle alınmıştır" denildi.

Haber Merkezi DHA
Sultanbeyli'de çatıdaki iki küçük çocuğun yürekleri ağızlara getiren görüntüleri kameralar tarafından görüntülenmişti.
Sultanbeyli'de çatıdaki iki küçük çocuğun yürekleri ağızlara getiren görüntüleri kameralar tarafından görüntülenmişti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İstanbul Sultanbeyli'de çatıdaki iki küçük çocuğun yürekleri ağızlara getiren görüntüleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:


  • "Bu görüntülere istinaden derhal İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz inceleme yapmış, aile ve çocuklar ile görüşme sağlamıştır. Ailenin ve çocukların durumunun takip edilebilmesi için Danışmanlık Tedbir kararı dün itibariyle alınmıştır. Çocukların üstün yararını gözeterek, gelişimleri üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşmaması için İl Müdürlüğümüz konuyu takibe devam edecektir."

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