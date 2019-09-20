Ailesini katletti: Anne baba ve iki kardeşini öldürdü

İstanbul Arnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü.

Aile katliamı

Arnavutköy'de gece yaşanan katliam gündüz ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın, annesi Kadir Aydın, üvey babası Kadir Açıkalın (45), kardeşi Nazlıcan Aydın (13) ve ağabeyi Serkan Aydın (26)'ı gece saatlerinde bıçakla öldürdü.

Gözaltına alındı

Veysel Aydın

Vahşet komşuların şüphelenmesiyle gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 4 kişinin cesedi ile karşılaştı. Saldırgan ise İzmit'te ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı



