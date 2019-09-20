Gündem Ailesini katletti Anne baba ve iki kardeşini öldürdü
3. SAYFA

Ailesini katletti: Anne baba ve iki kardeşini öldürdü

Arnavutköy'de yaşanan aile katliamı komşular sayesinde ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın, anne, üvey babası ve iki kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Katil İzmit'te gözaltına alınırken polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Olayın yaşandığı apartman ve cenaze aracı
Olayın yaşandığı apartman ve cenaze aracı

İstanbul Arnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldürdü.

Aile katliamı

Arnavutköy'de gece yaşanan katliam gündüz ortaya çıktı. 24 yaşındaki Veysel Aydın, annesi Kadir Aydın, üvey babası Kadir Açıkalın (45), kardeşi Nazlıcan Aydın (13) ve ağabeyi Serkan Aydın (26)'ı gece saatlerinde bıçakla öldürdü.

Gözaltına alındı

Veysel Aydın

Vahşet komşuların şüphelenmesiyle gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 4 kişinin cesedi ile karşılaştı. Saldırgan ise İzmit'te ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı


AVM'de güvenlik görevlilerine bıçaklı saldırı
GÜNDEM
AVM'de güvenlik görevlilerine bıçaklı saldırı
Zorunlu karşılık kararı

Zorunlu karşılık kararı

Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan oran artırıldı.
6-7 Ekim talebi

6-7 Ekim talebi

​Demirtaş ve Yüksekdağ'ın yaşanan olaylarla ilgili olarak tutuklanmaları istendi.
Yakalandı!

Yakalandı!

HDP il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anneleri tehdit etmişti.
Geri adım yok<br>daha da güneye gidecek

Geri adım yok
daha da güneye gidecek

​Yavuz'un Mersin'de demirlemesine sevinen Yunanlılara kötü haber.
Babasının kararı kafaları karıştırdı

Babasının kararı kafaları karıştırdı

Baba Aydemir, avukatına "Şikayetçi olmayacağız sen gelme" dedi.
Darbeci panikte

Darbeci panikte

Sokak eylemleri korkusuyla BM'ye gitme planını iptal ediyor.
Yargı paketi Meclis'te

Yargı paketi Meclis'te

​AK Parti yargı paketi taslak metnini MHP'ye sundu.
Sınırda izinler iptal

Sınırda izinler iptal

Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon öncesi gözler sınırda.
İdmana katılmadı

İdmana katılmadı

​Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber.
Marka şehirler kurulacak

Marka şehirler kurulacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
PKK'ya<br> bir darbe daha

PKK'ya
bir darbe daha

​Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Milyarderlere<br>yatırım tehdidi

Milyarderlere
yatırım tehdidi

​Aileleri ikna için özel ekip kuruldu.
Karşılarında kararlılığımızı bulacaklar

Karşılarında kararlılığımızı bulacaklar

Erdoğan, 'Kıbrıs'ta Son Söz Paneli'ne mesaj yolladı.
Tutuklu sanık<br> tahliye edildi

Tutuklu sanık
tahliye edildi

Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili davada yeni gelişme.
Kullanıma açılacak

Kullanıma açılacak

Fuat Oktay'dan, Kapalı Maraş ile ilgili net sözler.
Aralık ayında kurulmuş olacak

Aralık ayında kurulmuş olacak

2020 Nisan ayında bekleniyordu, takvim öne çekildi.
Sağanak<br>etkili oluyor

Sağanak
etkili oluyor

​Türkiye'nin kuzeyi serin ve yağışlı havanın etkisine girdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.