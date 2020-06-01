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Gündem Aizanoi Antik Kenti ziyarete açıldı
KÜTAHYA

Aizanoi Antik Kenti ziyarete açıldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Aizanoi Antik Kenti ziyarete açıldı.

Haber Merkezi İHA
Aizanoi Antik Kenti
Aizanoi Antik Kenti


Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "Daha önce Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan

  • Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti, 1 Haziran itibari ile ziyarete açılmıştır.

Bir seferde 20 kişiden fazla ziyaretçi alınmayacak

Aizanoi Antik Kenti ziyareti için gelen vatandaşlarımız maskesiz olarak asla içeriye alınmayacaktır. Ayrıca girişte güvenlik görevlilerimiz tarafından ateş ölçümü yapılacak ve girişte bulunan dezenfekte ürünü kullanarak içeri alınacaklardır. Antik kentte bulunan Zeus Tapınağı alt katına, alınan karar gereği bir seferde 20 kişiden fazla ziyaretçi alınmayacak’’ dedi.

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