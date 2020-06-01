Aizanoi Antik Kenti ziyarete açıldı

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "Daha önce Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan
- Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti, 1 Haziran itibari ile ziyarete açılmıştır.
Bir seferde 20 kişiden fazla ziyaretçi alınmayacak
Aizanoi Antik Kenti ziyareti için gelen vatandaşlarımız maskesiz olarak asla içeriye alınmayacaktır. Ayrıca girişte güvenlik görevlilerimiz tarafından ateş ölçümü yapılacak ve girişte bulunan dezenfekte ürünü kullanarak içeri alınacaklardır. Antik kentte bulunan Zeus Tapınağı alt katına, alınan karar gereği bir seferde 20 kişiden fazla ziyaretçi alınmayacak’’ dedi.