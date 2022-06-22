Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 23 milyon üye hedefi koyduğu AK Parti, 1 yılda 230 bin genci saflarına kattı. Gençlik Kolları Başkanlığı, son bir yılda yapılan programlarda, gençlerin sorunları, sosyal medyadaki algısı ve AK Parti’ye bakış açısını değerlendirdi.

ALGILAR BOŞA ÇIKTI

AK Parti kurmayları, “Özellikle ‘AK Parti gençleri anlamıyor, gençler AK Parti’yi istemiyor’ gibi algı operasyonları yürütülüyor. Ama gençliğin AK Parti'ye desteği ve Tayyip Erdoğan'a desteğini her mecrada gördük. Son 1 yılda yaptığımız çalışmalarla ‘AK Parti’nin gençlerde karşılığı yok’ algısını boşa çıkarttık. Bu kapsamda yapılan araştırmalarla beraber 1 yılda AK Parti’ye 18-30 yaş arası 230 bin genç üye oldu” ifadelerini kullandı. Kurmaylar, önümüzdeki dönemde gençlerle iletişimin kesintisiz devam edeceğini vurgulayarak, “Tüm gençlere ulaşana dek çalışacak, gençlerle bir araya gelip AK Parti davasına gönül vermiş kişilere kendimizi tanıtacağız” diye konuştu.

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