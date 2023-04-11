AK Parti 14 Mayıs'ın startını veriyor: Erdoğan 'şahlanış dönemi' kadrosunu bugün tanıtacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesini bugün açıklayacak.
Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 AK Parti seçim beyannamesi maddeleri açıklanıyor.
Deprem yaralarının sarılmasına dönük adımların öne çıkacağı seçim beyannamesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılacak. Programda partinin milletvekili adayları da tanıtılacak.
Depremler sebebiyle sade bir program olacak
Programa, AK Parti'nin MYK ve MKYK üyeleri, eski TBMM başkanları, kurucular kurulu, il başkanları, il gençlik ve kadın kolları başkanları, belediye başkanları katılacak. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sebebiyle sade bir program gerçekleştirilecek.
Programda AK Parti'nin İstanbul 3'üncü bölgeden milletvekili adayı olan müzisyen Yücel Arzen imzasının bulunduğu Türkiye Yüzyılı kampanyasının müzikleri seslendirilecek.
"Doğru adımlarla yola devam" sloganı kullanılacak
Ana tema Türkiye Yüzyılı
Cumhuriyet'in 100. yılına atıfla 23 başlık hazırlandı
23 başlık altında hazırlanan beyannamede ekonomi, çevre, aile, dış politika, adalet ve özgürlük alanları da önemli başlıklar olarak yerini alacak. Beyannamede gençler ve kadınlar için de ayrı bir başlık bulunacak.
Depremzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik adımlar yer alacak
Depremden etkilenen şehirlerin yeniden imarı ve kentsel dönüşümlerle dirençli şehirlerin oluşturulması, seçim beyannamesinde önemli yer tutacak.
Kalkınma teması önemli bir yer tutacak
AK Parti, çevre sorunlarına, iklim değişikliği kaynaklı afetlere ve asrın felaketine karşı atılacak adımları da seçim beyannamesinde işleyecek. 6 Şubat tarihine kadar seçim beyannamesini 5 bölüm olarak hazırlayan AK Parti, asrın felaketi sonrası altıncı bölüm olarak afet kriz yönetiminde bütüncül yaklaşımı esas alan bir perspektif ekledi. Bu bağlamda kalkınma teması önemli bir yer tutacak.