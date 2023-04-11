AK Parti 14 Mayıs'ın startını veriyor: Erdoğan 'şahlanış dönemi' kadrosunu bugün tanıtacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''O dönemde bize terörle mücadele için istediğimiz bir İHA'yı bile vermediler. Bin bir zorlukla başka yerden temin ettiğimiz İHA'yı da uzun süre kullanabilmemiz için de fırsat tanımadılar. Görüşmeyi yaptık ve dedim ki "Terörle mücadelede bize ne İHA ne de SİHA vermediniz." Verdiler ama uzun süre bizde kalmasını temin etmediler. 48 saat. Özdemir Bey bir seferberlik ilan etti ve süratle İHA'nın adımını attılar. Çocuklarla beraber bu işi başardılar ve bizi dışarıya muhtaç olmaktan kurtardılar.