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AK Parti Adana Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıya uğradı

AK Parti Adana Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıya uğradı

16:0826/10/2024, Cumartesi
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Murtaza Önder Yücel
Murtaza Önder Yücel

Adana'da trafikte çıkan bir tartışma sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan AK Parti Adana Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel, hastaneye sevk edildi.

Adana’da trafikte çıkan tartışmada bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan AK Parti Adana Gençlik Kolları Başkanı hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay, merkez
Çukurova
ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi 82066 sokakta dün gece meydana geldi.

Trafikte tartışma çıktı bıçakla yaralandı


İddiaya göre AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel (25), yoldaki kasis nedeniyle yavaşlayan Metin A.’nın (35) aracına arkadan çarptı. Bu nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce Metin A. Yücel’e bıçakla saldırıp yaraladı.


Yücel’in yaralanması üzerine şüpheli kaçtı. Bunun üzerine çevredekiler olayı sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.


Hayati tehlikeyi atlattı


Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yücel’i hastaneye kaldırıldı. Yücel’in ameliyata alındığı ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olaydan sonra Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Yapılan çalışmada şüphelinin Barış Mahallesinde olduğu tespit edildi. Şüphelinin aracı terk edilmiş halde bulundu. Daha sonra şüphelinin yerini de belirleyen polis şahsı almak için baskın yaptı. Kaçan şüpheli kısa süren kovalama sonrası yakalandı. Ayrıca şüphelinin kasten yaralama ve bir çok suçtan 9 kaydının olduğu öne sürüldü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te gençlere seslendi: Türkiye Yüzyılı'nın mimarı sizlersiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST 2024 etkinliğinde gençlere önemli mesajlar verdi. "Türkiye Yüzyılı'nın mimarı sizlersiniz" diyen Erdoğan, "Geleceği inşa etmek, yarınları hayal etmekle başlar. Başaramazsınız diyenlere aldırmadık. Dün bize parasıyla savunma sanayii teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik" ifadelerini kullandı. İsrail'in yayılmacı saldırganlığına tepki gösteren Erdoğan, "Ateşi tüm bölgeye yaymak için her yola başvuruyorlar. Hamas ve Hizbullah bahane. İsrail'in nihai hedefini ve vadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Biz sahadaki gelişmeleri anbean takip ediyoruz" dedi.


#Adana
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#Çukurova

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