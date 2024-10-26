AK Parti Adana Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıya uğradı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yücel’i hastaneye kaldırıldı. Yücel’in ameliyata alındığı ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olaydan sonra Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada şüphelinin Barış Mahallesinde olduğu tespit edildi. Şüphelinin aracı terk edilmiş halde bulundu. Daha sonra şüphelinin yerini de belirleyen polis şahsı almak için baskın yaptı. Kaçan şüpheli kısa süren kovalama sonrası yakalandı. Ayrıca şüphelinin kasten yaralama ve bir çok suçtan 9 kaydının olduğu öne sürüldü.