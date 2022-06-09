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POLİTİKA

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Yerel seçimlerde kaybetmedik

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, TVNET canlı yayınında AK Parti'nin yerel seçimlerde Ankara'yı kaybetmediğini belirterek, "AK Parti olarak 25 ilçenin 19’unu, Cumhur İttifakı olarak da 25 ilçenin 22’sini kazandık." dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'nın marka değerini düşürdüğünü söyleyen Özcan, "'Bir kilo et dağıtıyorum diyerek' billboardlara yazı asıyor. Yabancı devlet başkanları gelip bunu görüyor. Bu yakışmaz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Yerel seçimlerde kaybetmedik
​AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin yerel seçimlerde kaybetmediğini söyleyen Özcan, "25 ilçenin 19’unu AK Parti olarak, 22’sini Cumhur İttifakı olarak kazandık. Meclis’te de üye sayımızı rekor kırarak artırdık. Milletimizin tercihini, MHP’den ayrılmış bir belediye başkanını tercih etti. Kendisi Ankaralı, Beypazarı'nda da başkanlık yaptık. Beypazarı'nda tüm oylamalarda AK Parti çıktı." dedi.

Büyükşehir yasasıyla birlikte il genel meclis üyeliğinin kalktığını anımsatan Özcan, "Bu olmadığından yerelde kim kazandı o önemlidir. AK Parti olarak yerel parlamentoda birinci olduğumuz için biz seçim kaybetmedik, ABB’yi kaybettik." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Özcan: Mansur Yavaş Ankara'nın marka değerini düşürüyor
OYNAT 03:10
AK Parti İl Başkanı Özcan: Mansur Yavaş Ankara'nın marka değerini düşürüyor
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, TVNET canlı yayınında AK Parti'nin yerel seçimlerde Ankara'yı kaybetmediğini belirterek, 'AK Parti olarak 25 ilçenin 19'unu, Cumhur İttifakı olarak da 25 ilçenin 22'sini kazandık.' dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'nın marka değerini düşürdüğünü söyleyen Özcan, ''Bir kilo et dağıtıyorum diyerek' billboardlara yazı asıyor. Yabancı devlet başkanları gelip bunu görüyor. Bu yakışmaz.' ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ ANKARA'NIN MARKA DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYOR"

AK Parti'nin Ankara'daki 20 yıllık iktidar sürecinin son bulduğunu ve bunun kentin marka değerini düşürdüğünü söyleyen Özcan, "Ankara’nın üst sıralarda olması gereken bir marka değeri olması gerekirken, bizim ilçe belediyelerimizle kıyaslanıyor. 'Bir kilo et dağıtıyorum diyerek' billboardlara yazı asıyor. Yabancı devlet başkanları gelip bunu görüyor.Bu yakışmaz. Veresiye defterleri kapanıyor. Kaç defter kapandı? Zehirli borular değiştiriliyor deniyor. Sosyal yardımlar yapılıyor deniyor sanki ilk kez yapılıyormuş gibi." diye konuştu.

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Ankara'daki sağanak sonrası zor anlar: Dengesini kaybeden kadın suya gömüldü
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