AK Parti Ankara İl Teşkilatı Ankara Kalesi'ne Kubbet'üs-Sahra'nın fotoğrafını yansıttı

İsrail, işgal altında tuttuğu bölgelerde masum sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

Günlerdir artan şiddet eylemleri yerini savaş uçakları ile saldırılara bıraktı. Söz konusu saldırılarda 31'i çocuk 130 kişi şehit oldu, yüzlerce kişi de yaralandı.

AK Parti Ankara İl Teşkilatı, işgalcilerin zulmüne tepki için Ankara Kalesi önünde bir araya geldi.

Yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, bir asra yakın zamandır terör şebekesi siyonistlerin işgali altındadır.

İsrail bir terör devletidir ve İsrail’in barbarlığını Bütün Dünya bildiği halde ölenler sadece Müslüman olduğu için bu vahşete sessiz kalmaktadır.

REKLAM

Bu insanlık vahşetine, zulme dur diyen, tek lider Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Dünya Lideri, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi; ‘Mukaddes Şehir Kudüs’ün onurunu şerefini, izzetini haysiyetini korumak her bir Müslümanın boyunun borcudur. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı aynı zamanda bizlere yapılmış demektir.’ Çünkü Kudüs Ankara’dır, Kudüs Müslümanların gözbebeğidir, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.

Terör Devleti İsrail ilk kıblemize, Mescid-i Aksaya Her sene Ramazan ayında gerçekleştirdiği saldırılara maalesef bu Ramazan ayında ve bayramında da devam etmiş, Tüm Müslümanlara savaş açmış ve insanlık suçu işlemiştir. Bu İnsanlık Suçunu işleyenlere sessiz kalanlar Peygamber efendimiz

REKLAM

Hz.Muhammed'in söylediği gibi ; Haksızlık karşısında susanlar dilsiz şeytanlardır.

Biz Ankara’dan tüm dünyaya haykırıyoruz, bu zalimliğe susmayacağız, birileri gibi sessiz kalmayacağız.

Türkiye olarak; bu zulmü reva görenlere ve sessiz kalanlara tepkimizi göstermeye devam edeceğiz.

Bugüne kadar Filistinli kardeşlerimizin ve tüm mazlumların yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

İslam’ın kalesi Türkiye, Türkiye’nin kalesi Ankara Kalesinden Filistinli kardeşlerimize Selam olsun. Filistinli kardeşlerimize diyoruz ki Lâ tahzen, innallahe meânâ.

"Üzülme, Allah bizimle beraberdir."

Bugün burada, Müslümanların umudu, Türkiye’den, AK Parti Ankara İl Teşkilatı ve tüm Kudüs dostları ile birlikte İsrail’in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz.

REKLAM

Tüm Dünyadaki insanları, uluslararası mekanizmaları, adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçmeye bu yaşanan insanlık zulmüne tepki vermeye, durdurmaya davet ediyoruz. Durduramıyorsa bile en azından bunu herkese duyurmaya ve İsrail’in attığı bu işgal adımlarını kınamaya çağırıyoruz.

TÜM DÜNYA BİLSİN Kİ

KUDÜS MÜSLÜMANLARINDIR.

FİLİSTİN MÜSLÜMANLARINDIR.

FİLİSTİN YALNIZ DEĞİLDİR.

Kudüs özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz.