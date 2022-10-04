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POLİTİKA

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök trafik kazası geçirdi

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün içinde bulunduğu otomobil Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde traktörle çarpıştı. Kaza sonucu hafif yaralanan Ök tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök trafik kazası geçirdi
AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde içinde bulunduğu otomobilin traktörle çarpışması sonucu hafif yaralandı.

Latif Can Poyraz idaresindeki 20 BC 300 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Akarön beldesi yakınlarında Nail A'nın (62) kullandığı 03 ADL 297 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, hafif yaralandı.

Ök, ambulansla tedbir amaçlı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

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