‘AK Parti döneminden kalmışsın’ deyip kovdular

Yaşadığı süreci Yeni Şafak’a anlatan Günbey şunları söyledi: “Uzaktan eğitim merkezi eğitim raporlama uzmanı olarak devam eden görevim, İSPER Genel Müdürlüğü’ne çağrılmamla sona erdi. Önce unvan derecemi ve maaşımı düşüreceklerini tebliğ ettiler. Kabul etmeyince, 2 hafta sonra tekrar çağırıp iş akdimi feshettiler. Bunun nedenini sorunca da ‘Sen AK Parti döneminden kalanlardansın, o yüzden’ yanıtını verdiler. Benim gibi binlerce insan buna maruz kalıyor. Sürekli kendi adamlarının unvanlarını yükseltmenin telaşı içindeler. Dava açıp hakkımı arayacağım.”