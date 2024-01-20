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‘AK Parti döneminden kalmışsın’ deyip kovdular

14 yıldır İBB Personel Yönetim A.Ş.’de (İSPER) çalışan bilgisayar öğretmeni Ayşe Günbey, CHP’li İBB yönetimi tarafından unvan ve maaş düşürülmesi tehditi ile önce mobinge uğradı, daha sonra da işten çıkarıldı.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 20/01/2024 Saturday
Güncelleme: 02:27 - 20/01/2024 Saturday
Yeni Şafak
Ayşe Günbey.
Ayşe Günbey.

Yaşadığı süreci Yeni Şafak’a anlatan Günbey şunları söyledi: “Uzaktan eğitim merkezi eğitim raporlama uzmanı olarak devam eden görevim, İSPER Genel Müdürlüğü’ne çağrılmamla sona erdi. Önce unvan derecemi ve maaşımı düşüreceklerini tebliğ ettiler. Kabul etmeyince, 2 hafta sonra tekrar çağırıp iş akdimi feshettiler. Bunun nedenini sorunca da ‘Sen AK Parti döneminden kalanlardansın, o yüzden’ yanıtını verdiler. Benim gibi binlerce insan buna maruz kalıyor. Sürekli kendi adamlarının unvanlarını yükseltmenin telaşı içindeler. Dava açıp hakkımı arayacağım.”



#siyaset
#AK Parti
#İSPER
#CHP
#İBB
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