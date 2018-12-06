AK Parti Erzincan'da Başsoy ile yola devam dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda 14 ilin adaylarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantsı'nda Erzincan Belediye Başkanlığına mevcut başkan Cemalettin Başsoy'un aday gösterildiğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıkladığı iller ve adaylar şöyle:

Ağrı : Savcı Şayan

: Savcı Şayan Aksaray : Enver Dinçer

: Enver Dinçer Bilecik : Nihat Can

: Nihat Can Erzincan : Cemalettin Başsoy

: Cemalettin Başsoy Edirne : Koray Uymaz

: Koray Uymaz Iğdır : Adil Aşırım

: Adil Aşırım Isparta : Şükrü Başdeğirmen

: Şükrü Başdeğirmen Kars : Ensar Erdoğdu

: Ensar Erdoğdu Kırşehir : Yaşar Bahçeci

: Yaşar Bahçeci Kütahya : Ahmet Sami Kutlu

: Ahmet Sami Kutlu Siirt : Ali İlbaş

: Ali İlbaş Tunceli : Gökhan Aslan

: Gökhan Aslan Van : Necdet Takva

: Necdet Takva Zonguldak: Ömer Selim Alan

Cemalettin Başsoy kimdir?

Erzincan Refahiye doğumlu. Önce Erzincan Tarım Meslek Lisesini ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Hasankale hayvancılığı geliştirme proje grup şefi olarak çalışma hayatına başladı. Tarım İl Müdürlüğü'nde sulama, peyzaj, şehir ve çevre düzenleme alanlarında başarılı projelere imza attı. Muhtelif şehirlerde sürdürdüğü 27 senelik kamu hizmetini 2005 yılında Erzincan'da tamamladı. Emekliliğinin ardından sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler ve idari sorumluluklar üstlendi. Halka hizmet niyetini siyasete atılarak somutlaştıran Başsoy, Mengüceli Mahallesi muhtarlığı, AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı ve AK Parti Erzincan İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu dönemde sosyal tesisler, okullar, çevre düzenlemeleri, PTT şubesi inşası, yerel adrese dayalı nüfus kayıt sistemi gibi hizmetleri Erzincan halkına kazandırdı. Evli ve üç çocuk babası olan Cemalettin Başsoy, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde bugüne kadar bir yerel yöneticinin almış olduğu en yüksek oyla Erzincan Belediye Başkanlığı görevine seçildi.