AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok koronavirüse yakalandı

Spor

Fenerbahçe'de ortalar karavana: İşte o istatistik

Sezona büyük umutlarla başlayan ve ligin ilk haftalarında iyi performans gösteren Fenerbahçe'de kanatlar çöktü. Yeni Malatyaspor karşısında ağır bir yenilgi alan sarı-lacivertliler, bu mücadelede ceza sahasına yaptığı 39 ortanın sadece 9’unda isabet sağlarken, bu ortalardan da pozisyon üretemedi.