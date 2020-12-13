AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok koronavirüse yakalandı

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Altınok, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" dedi.
Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum.
İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum.
Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum.