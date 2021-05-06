AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e tepki: Kudüs davamızdır

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamalarda İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kurtulmuş, "Tüm dünyanın ve İslam ülkelerinin gözü önünde siyonist İsrail zulmü her geçen gün mazlum Filistinlilere karşı şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail askerlerinin ve yasa dışı yerleşimcilerin ramazan şerifin başlangıcından itibaren düzenledikleri hain saldırıları lanetliyorum. Katil ve işgalci İsrail’in yok etmeye çalıştığı ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak sadece Filistinlilerin değil İslam dünyasının ve insanlığın ortak sorumluluğundadır. Kudüs; İslam dünyasının kalbi ve Filistin devletinin başkentidir. Kudüs; davamızdır" dedi.

GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistinli kardeşlerimizin yanındayız