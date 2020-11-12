AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz koronavirüse yakalandı

Dünya

Kafkaslarda yeni güç Türkiye: Batı'nın iflas eden stratejileri

Dünya, global bir köye dönüşürken birçok coğrafyanın kaderi de birbiriyle ilintili. Kafkaslarda yaşanan gelişmeler Akdeniz’deki egemenlik mücadelesini etkilerken şu an Batı Bloku bir gerileme dönemine girmiş bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Putin bunu iyi değerlendirirken birçok noktada ise bu etki alanına karşı aktif olarak Türkiye dışında hamle yapan yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı ‘Azerbaycan ile daha yakın ilişkiler kurgulayacağız’ açıklaması da Kafkaslara girişin bir ön işareti gibi. Bölgede daha aktif bir Türkiye, Ukrayna'daki, Akdeniz'deki kazanımlarını bu yolla artırabilir. Batı Bloku yeni çağın gerçeklerini fark edip stratejisini yeniden kurgulamazsa Astana'da olduğu gibi kurulan masaları uzaktan izlemeye devam eder.