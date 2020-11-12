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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesine başvurduğunu, burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

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"Dualarınızı bekliyorum"

Hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecini evde geçireceğini aktaran Yavuz, "Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uymanızı istirham ediyorum" ifadesini kullandı.

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