Gündem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Akşenerin altılı masanın adayı olabileceği kanısındayım
POLİTİKA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Akşener'in altılı masanın adayı olabileceği kanısındayım

Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 6'lı masanın adayının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olabileceğini söyledi. Yazıcı, "Akşener'in altılı masanın adayı olabileceği kanısındayım. Gözlemlerim bana bunu söyletiyor." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Akşenerin altılı masanın adayı olabileceği kanısındayım
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 6'lı masanın adaylık karmaşasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. A Haber canlı yayınında konuşan Yazıcı, "Akşener'in altılı masanın adayı olabileceği kanısındayım" dedi.

AKŞENER'E DİKKAT ÇEKTİ

Yazıcı, "Görünürde Sayın Kılıçdaroğlu, aday olma konusunda bir tırmanış içerisinde yürüyor. Bakalım kurullarında diğer arkadaşlar ne söyleyecek? Ama gözlemim Meral Akşener'in de aday olarak çıkabileceği yönünde. Akşener'in altılı masanın adayı olabileceği kanısındayım. Gözlemlerim bana bunu söyletiyor." ifadelerini kullandı.

"BİR MİLLETVEKİLİNİN BAŞKA BİR PARTİYE GEÇMESİ OLAĞAN BİR DURUM"

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasına yönelik eleştirilerin mesnetsiz olduğunu ifade eden Yazıcı, ilk kez bir milletvekilinin başka partiye geçmediğini ve bunun olağan bir durum olduğunu ifade etti.

"İZAHI MÜMKÜN OLMAYAN BİR DAVRANIŞ BİÇİMİ"

Yazıcı, "Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce ABD'ye gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Hem zamanlama itibarıyla hem gezinin açıklanan içeriği itibarıyla siyaseten izahı mümkün olmayan bir davranış biçimi olarak görüyorum." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu teamüllere aykırı olarak ABD ziyareti programını gizli tutuyor: Sekiz saat boyunca nerede olduğu bilinmiyor
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu teamüllere aykırı olarak ABD ziyareti programını gizli tutuyor: Sekiz saat boyunca nerede olduğu bilinmiyor
Balık avındahayatının şokunu yaşadı

Balık avında
hayatının şokunu yaşadı

​Polis ekipleri olay yerine akın etti.
Fenerbahçenin 11i belli oldu

Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Sarı lacivertliler, Rum temsilcisi AEK Larnaka ile karşılaşacak.
Yalan habere geçit yok

​Sosyal medya düzenlemesindeki 29. madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Liste yayımlandı.

​Başkan Aktaş ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

​Laboratuvarda üretilen beyin hücreleri bilgisayar oyunu oynadı.

'KN-12' envantere girdi

'KN-12' envantere girdi

​Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

​Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi başladı

Kâbus sürüyor: Yıllık bazda yüzde 8,2 oranında gerçekleşti

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.