AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Akşener'in altılı masanın adayı olabileceği kanısındayım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 6'lı masanın adaylık karmaşasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. A Haber canlı yayınında konuşan Yazıcı, "Akşener'in altılı masanın adayı olabileceği kanısındayım" dedi.

AKŞENER'E DİKKAT ÇEKTİ

Yazıcı, "Görünürde Sayın Kılıçdaroğlu, aday olma konusunda bir tırmanış içerisinde yürüyor. Bakalım kurullarında diğer arkadaşlar ne söyleyecek? Ama gözlemim Meral Akşener'in de aday olarak çıkabileceği yönünde. Akşener'in altılı masanın adayı olabileceği kanısındayım. Gözlemlerim bana bunu söyletiyor." ifadelerini kullandı.

"BİR MİLLETVEKİLİNİN BAŞKA BİR PARTİYE GEÇMESİ OLAĞAN BİR DURUM"

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasına yönelik eleştirilerin mesnetsiz olduğunu ifade eden Yazıcı, ilk kez bir milletvekilinin başka partiye geçmediğini ve bunun olağan bir durum olduğunu ifade etti.

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"İZAHI MÜMKÜN OLMAYAN BİR DAVRANIŞ BİÇİMİ"

Yazıcı, "Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce ABD'ye gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Hem zamanlama itibarıyla hem gezinin açıklanan içeriği itibarıyla siyaseten izahı mümkün olmayan bir davranış biçimi olarak görüyorum." yanıtını verdi.