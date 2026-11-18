İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Şirketlere kayyım atanmıştı
İncelemelerde, gerçek ticari faaliyete dayanmayan kredi işlemleri ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraçlarıyla elde edilen kaynakların Adil Katılım Bankasının sermayesine aktarıldığı, ardından Tera Portföy kontrolündeki fonlarda kullanıldığı ileri sürülmüştü.
Hayati Yazıcı, oğlunun adının soruşturmada geçmesiyle ilgili olarak tartışmalara neden olan açıklamalar yapmıştı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.