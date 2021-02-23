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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Seçmen kardeşlerimin her bir oyunun kutsal olduğuna inanıyorum

Seçmen kardeşlerimin her bir oyunun kutsal olduğuna inanıyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'deki bir programda yaptığı konuşmasının bağlamından koparıldığını belirterek "Seçmen kardeşlerimin her bir oyunun kutsal olduğuna inanıyorum. 'Birkaç puan oyumu artıracağım' diye teröre ve terör destekçisi HDP’ye karşı vatansever tutum geliştirmeyen siyasi tavrın oy alma kaygısını eleştirdim. Bundan dolayı da 'Lanet olsun onların oy kaygısına' demek istedim." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Mehmet Özhaseki
Mehmet Özhaseki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'deki bir programda yaptığı konuşmasının bağlamından koparıldığını belirterek "Seçmen kardeşlerimin her bir oyunun kutsal olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Özhaseki, yazılı açıklamasında, bir açılış programında yaptığı konuşmayı hatırlatarak şunları kaydetti:

Konuşmamda, PKK'yı kınamayan, PKK'ya tek söz etmeyen üç beş tane oy alacağım diye HDP'ye yağ çekip yaltakçılık yapan ve olmadık kalıplara giren CHP’nin tutumunu lanetledim. '13 şehidimizin katili PKK’dır' diyemeyen siyasi tutumu sertçe kınadım. 'Birkaç puan oyumu artıracağım' diye teröre ve terör destekçisi HDP'ye karşı vatansever tutum geliştirmeyen siyasi tavrın oy alma kaygısını eleştirdim. Bundan dolayı da 'Lanet olsun onların oy kaygısına' demek istedim. Konuşmamın bütünü dikkate alındığında bu anlam kolaylıkla çıkartılabilmektedir.

Tepkisinin asla seçmene değil, oy alma hesabıyla teröre göz kırpan ayak oyunlarına karşı olduğuna dikkati çeken Özhaseki, sözlerinin maksadından çıkartılmak istendiğini ve bundan siyasi menfaat gözetildiğinin farkında olduğunu kaydetti.

Özhaseki, şöyle devam etti:

"Benim seçmeni lanetlemem gibi bir şey asla söz konusu olamaz. Milli iradeye yürekten bağlı biri olarak, seçmen kardeşlerimin her bir oyunun kutsal olduğuna inanıyorum. Bugün de hala terörü lanetlemeyen, oy kaygısıyla terör muhitlerine gerekli tepkiyi ortaya koymayan her türlü tutuma karşıyım. İlgili siyasiler, bana karşı gösterdikleri şiddetli tavrı keşke PKK’ya ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye karşı gösterselerdi. Aziz milletimiz görseydi ve biz de alkışlasaydık."

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