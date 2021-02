AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Seçmen kardeşlerimin her bir oyunun kutsal olduğuna inanıyorum Seçmen kardeşlerimin her bir oyunun kutsal olduğuna inanıyorum AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'deki bir programda yaptığı konuşmasının bağlamından koparıldığını belirterek "Seçmen kardeşlerimin her bir oyunun kutsal olduğuna inanıyorum. 'Birkaç puan oyumu artıracağım' diye teröre ve terör destekçisi HDP’ye karşı vatansever tutum geliştirmeyen siyasi tavrın oy alma kaygısını eleştirdim. Bundan dolayı da 'Lanet olsun onların oy kaygısına' demek istedim." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 23 Şubat 2021, 18:05 Son Güncelleme: 23 Şubat 2021, 18:06 AA