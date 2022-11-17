AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Başörtüsü anayasa teklifine muhalefet destek verirse referanduma gerek kalmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsü için anayasa teklifiyle ilgili soruları yanıtladı.
Yazıcı, "Önümüzdeki hafta Meclis'e gelebilir. Aile kavramını yeni ilave ediyoruz. Muhalefet destek verirse referanduma gerek kalmaz" dedi.
#CANLI: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı açıklamalarda bulunuyor https://t.co/AKUbFOwEK6
#CANLI: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı açıklamalarda bulunuyor https://t.co/AKUbFOwEK6— Yeni Şafak (@yenisafak) November 17, 2022
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