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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Başörtüsü anayasa teklifine muhalefet destek verirse referanduma gerek kalmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsü için anayasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e gelebileceğini belirterek, "Aile kavramını yeni ilave ediyoruz" dedi. Yazıcı ayrıca "Referandumsuz şekilde destek alacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Başörtüsü anayasa teklifine muhalefet destek verirse referanduma gerek kalmaz
​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsü için anayasa teklifiyle ilgili soruları yanıtladı.

Yazıcı, "Önümüzdeki hafta Meclis'e gelebilir. Aile kavramını yeni ilave ediyoruz. Muhalefet destek verirse referanduma gerek kalmaz" dedi.

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