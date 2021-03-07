AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun çamur siyaseti izlediğini söyledi.

Yazıcı’nın açıklamaları şöyle: Başında bulunduğu partide bile hakimiyet sorunu yaşayan CHP’nin Genel Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ‘Erdoğan, Türkiye için bir milli güvenlik sorunudur’ ifadelerini kullanmış. Herşeyden önce bu tarzın, halk diliyle ifadesi çamur siyasetidir.

Türkiye'nin bir muhalefet sorunu olduğu aşikardır. Ulusal hiçbir meselede yapıcı siyaset izleyemeyen, milli bir duruş sergileyemeyen Kılıçdaroğlu, Türkiye karşıtlarının değirmenine su taşımaya devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin uyguladığı milli politika bir çok ülkede rahatsızlığa yol açarken, Türkiye'deki muhalefetin tutumu da oldukça manidardır.

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''CHP'nin genel başkanı, söylem birliği içinde olduklarını iyi analiz etmelidir''

Yazıcı sözlerine şu şekilde devam etti:

Türkiye'nin milli güvenlik politikaları ortadadır. Gerek içte gerekse dışta uygulanan tavizsiz politika ile Türkiye bugün her türlü saldırıya karşı dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde bu politikalar uygulanırken, Türk Milleti de devletinin yanındadır.

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Türkiye düşmanlarıyla eşgüdüm halinde siyaset yapan CHP’nin genel başkanı, söylem birliği içinde olduklarını iyi analiz etmelidir.

Siyaset sorumlu olmayı ve sorumlu davranmayı gerektirir. Siyasi söylemde bulunurken aklıselimin dışına çıkılmamalıdır.

Değerler hepimizindir. Siyasi rekabet değerler üzerinden değil projeler üzerinden yürütülmelidir.

CHP bir an önce yüzünü vesayet kalıntısı zihniyetten halka ve demokratik siyasete çevirmelidir.”

GÜNDEM CHP milli güvenlik sorunu