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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ‘Erdoğan, Türkiye için bir milli güvenlik sorunudur’ diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi. Yazıcı, Kılıçdaroğlu’nun Türkiye karşıtlarının değirmenine su taşımaya devam ettiğimi belirterek, “CHP bir an önce yüzünü vesayet kalıntısı zihniyetten halka ve demokratik siyasete çevirmelidir” dedi.

Haber Merkezi Diğer
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun çamur siyaseti izlediğini söyledi.

  • Yazıcı’nın açıklamaları şöyle: Başında bulunduğu partide bile hakimiyet sorunu yaşayan CHP’nin Genel Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ‘Erdoğan, Türkiye için bir milli güvenlik sorunudur’ ifadelerini kullanmış. Herşeyden önce bu tarzın, halk diliyle ifadesi çamur siyasetidir.

Türkiye'nin bir muhalefet sorunu olduğu aşikardır. Ulusal hiçbir meselede yapıcı siyaset izleyemeyen, milli bir duruş sergileyemeyen Kılıçdaroğlu, Türkiye karşıtlarının değirmenine su taşımaya devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin uyguladığı milli politika bir çok ülkede rahatsızlığa yol açarken, Türkiye'deki muhalefetin tutumu da oldukça manidardır.

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''CHP'nin genel başkanı, söylem birliği içinde olduklarını iyi analiz etmelidir''

Yazıcı sözlerine şu şekilde devam etti:

Türkiye'nin milli güvenlik politikaları ortadadır. Gerek içte gerekse dışta uygulanan tavizsiz politika ile Türkiye bugün her türlü saldırıya karşı dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde bu politikalar uygulanırken, Türk Milleti de devletinin yanındadır.

Türkiye düşmanlarıyla eşgüdüm halinde siyaset yapan CHP’nin genel başkanı, söylem birliği içinde olduklarını iyi analiz etmelidir.

Siyaset sorumlu olmayı ve sorumlu davranmayı gerektirir. Siyasi söylemde bulunurken aklıselimin dışına çıkılmamalıdır.

Değerler hepimizindir. Siyasi rekabet değerler üzerinden değil projeler üzerinden yürütülmelidir.

CHP bir an önce yüzünü vesayet kalıntısı zihniyetten halka ve demokratik siyasete çevirmelidir.”

CHP milli güvenlik sorunu
GÜNDEM
CHP milli güvenlik sorunu

AK Parti'li Cahit Özkan: Bay Kemal Türkiye’nin milli güvenlik sorunu haline gelmiştir
OYNAT 01:30
AK Parti'li Cahit Özkan: Bay Kemal Türkiye’nin milli güvenlik sorunu haline gelmiştir
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösteren Özkan, 'CHP'nin beyin ölümü gerçekleşmiş, başındaki Bay Kemal de Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bay Kemal, batsın senin hakaretlerin, batsın senin siyasetin, sen millete dayanmak yerine malum al bayrağımızı hedef alan dostların var, seni ve dostlarını milletimizin yılmaz ferasetine havale ediyoruz' dedi.
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