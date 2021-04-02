AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Anayasa tartışmaları yeni bir beyaz sayfadır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kriter Dergisi'nde yayımlanan söyleşisinde, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AK Parti kadrolarında yüzde 70 civarında yenilenme yaşandı"

AK Parti büyük kongre sürecini değerlendiren Kurtulmuş, kongrenin sadece genel kuruldan ibaret olmadığını, belde, ilçe, il kongreleriyle başlayan süreçte yüzde 70 civarında bir yenilenme gerçekleştiğini anlattı. Çok sayıda genç ismin il, ilçe yönetimlerine girdiğini, çok sayıda kadının yeni politik aktörler olarak AK Parti kadroları içerisinde yer aldığını aktaran Kurtulmuş, "Dolayısıyla bu değişim, AK Parti'nin doğası ve sahip olduğu siyasi fikrin gereği olan bir husustur" değerlendirmesini yaptı.

"61 Anayasası da 82 Anayasası da sivil değil"

Yeni anayasanın öncelikle AK Parti'nin, bütün olarak bakıldığında Türk siyasetinin millete karşı bir taahhüdü, sözü olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, gerek 27 Mayıs 1960 darbesinden sonraki 1961 Anayasası, gerekse 1980 darbesinden sonraki 1982 Anayasası'nın sivil ve demokratik olmadığını söyledi. Kurtulmuş, şöyle devam etti:

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"Herkesin bu sürece katkıda bulunmasını arzu ediyoruz"

"Daha açık ifade edeyim, ikisi de faşist, baskıcı, devleti esas alan, milleti de devlete göre şekillendirmeyi kendisine şiar edinmiş olan anayasalardır. Hatta biraz daha ileri giderek şöyle ifade edeyim, her ikisi de üstünde kan bulunan anayasalardır. Bu anayasalardan ve izlerinden kurtulabilmek, Türkiye siyasetinin başlıca sorumluluklarındandır. Sayın Cumhurbaşkanımız, büyük bir samimiyetle, hiçbir önyargı olmadan yeni anayasa tartışmalarını açmıştır. Bu yeni bir beyaz sayfadır. 'Türkiye'nin yeni anayasası şöyle olmalıdır.' şeklinde fikri olan herkesin bu sürece katkıda bulunmasını arzu ediyoruz."

"Terörü lanetlemesi ve terörle arasına mesafe koyması şart"

Kurtulmuş, hakkında kapatılma davası açılan HDP için sorulan soruya karşılık "Bu kadar oy almış olan bir siyasi partinin, kendilerine oy veren insanların hakkını hukukunu korunması bakımından terör örgütüyle arasına mesafe koyması, oradan gelen işaretlere, talimatlara göre değil, kendisine oy veren halkın beklentileri ve çıkarı doğrultusunda terörü lanetlemesi ve terörle arasına mesafe koyması şarttır. Eğer bunu yapabilmiş olsaydı, biz bugün başka bir Türkiye’yi konuşuyor olacaktık." ifadelerini kullandı.

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"CHP, İYİ Parti ve HDP arasında açık bir iş birliği söz konusu"

Muhalefet partilerinin özellikle CHP ve İyi Parti'nin HDP konusundaki tavırlarının sorulması üzerine Kurtulmuş, HDP Eş Genel Başkanları ve diğer HDP'li isimlerin, HDP desteği olmadan İstanbul ve Ankara'da CHP'li adayların seçimi kazanmasının mümkün olmadığı yönündeki açıklamalarını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Dolayısıyla artık örtülü filan da değil, CHP, İYİ Parti ve HDP arasında açık bir iş birliği söz konusudur. Yeri geldiği zaman 'Mustafa Kemal’in partisiyiz.' diyen, yeri geldiği zaman 'Türkiye’nin kurucu iradesiyiz.' diyen CHP’nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en temel sorunu olan bölünmez bütünlüğünün temini konusunda son derece ters ve aykırı bir noktada duran bir siyasi partiyle hangi temel çerçevede iş birliği yaptığını, halkın önüne açıkça koyması lazım. Zaman zaman seçim kampanyasında gördük, hem HDP’yle bir iş birliği var hem onların oylarına ihtiyacı var hem de onlarla yan yana görünmemek gibi bir zorlukları var."

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"Aileyi korumak zorundayız"

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik soru üzerine Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: "Uzunca bir süredir istişare edilen, farklı kesimlerin görüşlerinin dinlendiği bir süreç sonucu, nasıl usulüne uygun bir şekilde İstanbul Sözleşmesi imzalanmışsa, yine usulüne uygun bir şekilde bu sözleşmeden çıkılmıştır. Biz nihai tahlilde aileyi korumak zorundayız, kadın haklarını kadını korumak zorundayız ve çocuğu ailenin önemli bir bireyi olarak korumak zorundayız.

Anadolu irfanı kadını erkeği bir bütün olarak alıyor ve aileyi de toplumun en değerli unsuru olarak, nüvesi olarak görüyor, toplumun çok büyük bir ekseriyeti de kadın ve erkek birbirine saygılı bir şekilde bu sistemi koruyorlar. Bunun dışında olanlara karşı da her türlü yaptırımı yapabilecek hukuki mekanizmamız vardır. Öte yanda, kadın haklarını koruma şemsiyesi altında mesela toplumun cinsiyetsizleştirilmesi gibi bazı ideolojilerin herhangi bir şekilde Türk toplumunun içerisine zerk edilmeye ve dayatılmaya çalışılmasını da doğru bulmuyoruz."

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"1 milyon kişide kadına karşı şiddette Türkiye en düşük ülkelerden biri"

İçişleri Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre 1 milyon kişide kadına karşı şiddet bakımından Türkiye'nin en düşük ülkelerden birisi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Yanılmıyorsam ölüm oranı milyonda 3,8. Amacımız, bunu tamamen sıfırlamak, kadına karşı şiddeti ülkemiz gündeminden tamamen kaldırmaktır. Diğer yandan Avrupa’da bu oran bizdekinin iki katıdır, Amerika'da ise kat kat daha fazladır. Dolayısıyla hele birilerinin Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı diye bize ders vermeye kalkmasını da asla kabul etmeyiz, zira onlara öncelikle kendi toplumlarında kadına karşı uygulanan şiddete bakmalarını salık veririz." değerlendirmesinde bulundu.

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