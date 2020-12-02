AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu'nun sözleri utanç verici

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Türkiye için Milli Güvenlik sorunu" ifadesini kullanmasına bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi.

GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu demokrasi sorunu haline gelmiştir

Numan Kurtulmuş, "Türkiye’yi yönetmeye namzet olduğunu iddia eden CHP’nin genel başkanının muhalefet etmek adına Cumhurbaşkanımıza yönelttiği sözler akıl, izan ve siyasi ahlak dışı, politikalarının tamamen dibe vurduğunu gösteren hezeyanlarıdır" dedi.

Utanç verici, Türkiye düşmanlarını sevindiren, çatısı altında sarfedildiği yüce Meclisimizin mehabetine hiç yakışmayan bu ifadeleri şiddetle kınıyor, bu esef verici sözlerin sahiplerini milletimizin vicdanına havale ediyoruz. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) December 2, 2020

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Utanç verici, Türkiye düşmanlarını sevindiren, çatısı altında sarf edildiği yüce Meclisimizin mehabetine hiç yakışmayan bu ifadeleri şiddetle kınıyor, bu esef verici sözlerin sahiplerini milletimizin vicdanına havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu millet seni asla affetmeyecektir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '(Kılıçdaroğlu'na) Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerime edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Sandıklar da seni affetmeyecektir' dedi. BiP'te paylaş

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