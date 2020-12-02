AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu'nun sözleri utanç verici

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Türkiye için Milli Güvenlik sorunu" ifadesini kullanmasına bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi.
Numan Kurtulmuş, "Türkiye’yi yönetmeye namzet olduğunu iddia eden CHP’nin genel başkanının muhalefet etmek adına Cumhurbaşkanımıza yönelttiği sözler akıl, izan ve siyasi ahlak dışı, politikalarının tamamen dibe vurduğunu gösteren hezeyanlarıdır" dedi.
Utanç verici, Türkiye düşmanlarını sevindiren, çatısı altında sarfedildiği yüce Meclisimizin mehabetine hiç yakışmayan bu ifadeleri şiddetle kınıyor, bu esef verici sözlerin sahiplerini milletimizin vicdanına havale ediyoruz.
Utanç verici, Türkiye düşmanlarını sevindiren, çatısı altında sarfedildiği yüce Meclisimizin mehabetine hiç yakışmayan bu ifadeleri şiddetle kınıyor, bu esef verici sözlerin sahiplerini milletimizin vicdanına havale ediyoruz.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) December 2, 2020
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Utanç verici, Türkiye düşmanlarını sevindiren, çatısı altında sarf edildiği yüce Meclisimizin mehabetine hiç yakışmayan bu ifadeleri şiddetle kınıyor, bu esef verici sözlerin sahiplerini milletimizin vicdanına havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.