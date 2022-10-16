Gündem AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Maden ocağındaki patlama ile ilgili en ufak hata kusur varsa ortaya çıkacak
İSTANBUL

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Maden ocağındaki patlama ile ilgili en ufak hata kusur varsa ortaya çıkacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bartın Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin konuştu. İlgili birimlerin soruşturmalarını yaptığını hatırlatan Kurtulmuş, en ufak bir hata, kusur varsa bunların ortaya çıkacağını söyledi.

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Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Maden ocağındaki patlama ile ilgili en ufak hata kusur varsa ortaya çıkacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Maltepe'de düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri'nde basın mensuplarına Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Maden ocağında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

  • "Geçtiğimiz gece Bartın'da kaybettiğimiz 41 madenci şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çok buruk ve hüzünlü günler geçiriyoruz. Bu hüzün, Ordulular buluşmasına da yansıyor. Mekanları cennet olsun. Allah aile fertlerine, sevenlerine, hemşerilerimize, aziz milletimize sabırlar versin. İnşallah bir daha böyle acılarla, böyle elemlerle karşılaştırmasın ülkemizi ve insanımızı. Bu kazanın arkasında herhangi bir hata, kusur varsa bunların hepsinin ortaya çıkarılması zaruridir. İlgili birimlerimiz soruşturmalarını yapıyorlar. En ufak bir hata, kusur varsa bunlar ortaya çıkacak. Kusurlu görülenler de yargı önünde hesabını vereceklerdir. Ayrıca kazanın meydana geldiği andan itibaren devletimizin ilgili tüm kurumları zamana karşı özveriyle çalışmışlardır. Burada düzenlenecek birçok etkinlik de iptal edilmiştir. Bu hassasiyetlerinden dolayı da arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

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Bartın Amasra'da maden patlamasında hayatını kaybeden maden işçisi Berkay Kesim'in(25) cenazesi Bartın'a bağlı Epçiler Köyü'ne getirildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da cenaze törenine katıldı. Motosiklet tutkunu madencinin ailesi, tabutun başında taziyeleri kabul etti.

Anne Gülşen Kesim, 'Düğünü var benim yavrumun, düğününü yapıyorum oğlumun. Allah'a emanet ol yavrum. Düğünü var benim yavrumun, herkesi çağırdı yanına.' diyerek oğlunun tabutuna sarıldı.

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