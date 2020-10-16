AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un acı günü: Amcası Hilmi Kurtulmuş vefat etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zerafeti, samimiyeti, engin kültürü, şahsiyeti ile güzel insan, örnek bir müslüman olan amcam Hilmi Kurtulmuş vefat etti. Kendisini Cuma namazı sonrası Fatih Camiinden dar-ı bekaya uğurlayacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
Zerafeti, samimiyeti, engin kültürü, şahsiyeti ile güzel insan, örnek bir müslüman olan amcam Hilmi Kurtulmuş vefat etti.
Kendisini Cuma namazı sonrası Fatih Camiinden dar-ı bekaya uğurlayacağız. Mekânı cennet, makamı ali olsun.
Allah rahmet eylesin.
Zerafeti, samimiyeti, engin kültürü, şahsiyeti ile güzel insan, örnek bir müslüman olan amcam Hilmi Kurtulmuş vefat etti.