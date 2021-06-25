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ÇORUM

AK Partili Milletvekili Aydın'ın acı günü: Kazada biri bebek iki kişi hayatını kaybetti

Çorum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç takla attı. Kaza sonrası araç içerisindeki biri bebek iki kişi yaşamını yitirirken sekiz kişi ise yaralandı. Kaza yapan araç içerisindeki ailenin AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın’ın akrabaları olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
AK Parti Giresun Milletvekili Aydın’ın yakınları kaza yaptı: 1’i bebek 2 ölü, 8 yaralı
Çorum’da kontrolden çıkarak tarlaya takla atan 1’i bebek 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Osmancık-Kargı karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Giresun’dan, Düzce’ye gittikleri öğrenilen İrfan Aydın (34) idaresindeki 28 AAC 044 plakalı otomobil, Çeltiközü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

28 AAC 044 plakalı otomobil, Çeltiközü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
28 AAC 044 plakalı otomobil, Çeltiközü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Takla atan otomobil yolun kenarında bulunan tarlaya düşerek ters döndü. Yoldan gecen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ ÖLÜ SEKİZ YARALI

Kazanın ardından Kargı Ahmet Hamdi Akpınar ve Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Dilek T. (31) ve oğlu F.T.(1) hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan aynı aileden Merve Aydın, Gülşen Aydın, Hayri Aydın, Akif Aydın, Betül Aydın, Seher Altunbaş ve Derya Taş ise ilk müdahalelerinin ardından Çorum’a sevk edildi.

Kazayı haber alan AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın hastaneye koştu.
Kazayı haber alan AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın hastaneye koştu.

Kazayı haber alan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek yaralıların son durum hakkında bilgi aldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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