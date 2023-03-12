AK Parti Grup Başkan Vekili Turan: Bizden ayrılan arkadaşlarımızın hiçbiri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmayı hayal etmedi daha çok istifa olacak

Turan, "Bizden ayrılan arkadaşlarımızın büyük kısmı, (hesabi ve intikam hırsı olanlar hariç) farklı hayallerle ayrıldı; ama hiçbiri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmayı hayal etmediler. Tabii ki emeklerini/hatıralarını birilerinin şahsi hesapları için heba etmeyecekler. Daha çook istifa olacak" ifadelerini kullandı.