AK Parti Grup Başkan Vekili Turan: Bizden ayrılan arkadaşlarımızın hiçbiri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmayı hayal etmedi daha çok istifa olacak

Bülent Turan
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, DEVA Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz'ın partisinden istifa etmesinin ardından Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.
Turan, "Bizden ayrılan arkadaşlarımızın büyük kısmı, (hesabi ve intikam hırsı olanlar hariç) farklı hayallerle ayrıldı; ama hiçbiri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmayı hayal etmediler. Tabii ki emeklerini/hatıralarını birilerinin şahsi hesapları için heba etmeyecekler. Daha çook istifa olacak" ifadelerini kullandı.
DEVA Parti'li Kurnaz, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, "Yeni bir siyasi filiz olarak görüp partiye girmiştim. Gelinen noktada kendimi; Sezgin Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala kanadında buldum" açıklamasında bulunmuştu.