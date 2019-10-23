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POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Mehmetçiğin sahadaki başarısı masada taçlandırıldı

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Suriye konusunda imzalanan mutabakata ilişkin yaptığı açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Kahraman Mehmetçiğimizle sahada elde edilen üstün başarı, masada elde edilen diplomatik başarı ile taçlandırıldı" dedi.

Haber Merkezi AA
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu

Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Suriye konusunda imzalanan mutabakata ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ABD ile yapılan anlaşmadan ve kazanımlardan sonra, Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde varılan anlaşmayla, "terör unsurlarının bölgeden tamamen uzaklaştırılması, Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlanması" üzerinde uzlaşıldığını belirtti.

Türkiye'nin kararlı tutumu sorunları çözüme kavuşturdu

"Terör unsurları kalıcı olarak bölgemizden uzaklaştırılacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgenin istikrara kavuşması sağlanacak. Suriyeli kardeşlerimiz güvenli bölgeye yerleştirilecek" diyen Akbaşoğlu, Türkiye'nin kararlı tutumuyla bölgesinin sorunlarını çözüme kavuşturma noktasında sonuç elde ettiğinin altını çizdi.

Zafer diplomatik başarı ile taçlandırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman Mehmetçiğin sahada elde ettiği üstün başarının masada elde edilen diplomatik başarı ile taçlandırıldığını ifade eden Akbaşoğlu, şunları da kaydetti:

"Türkiye kritik eşiğe gelmiştir. Bölgesindeki sorunları çözerek bu eşiği yeni kazanımlarla aşacak, adil ve merhametli yeni bir dünyanın güçlü ve lider ülkesi olacaktır."

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