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POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: İYİ Parti'nin dağılması kaçınılmazdır

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iddiaları üzerine "Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialara cevap vermesini beklerdik. İl başkanının, 'Fetöcü' iddialarını açıklasın. Bu partinin dağılması kaçınılmazdır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
​AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan.
​AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e cevap verdi. Turan, TBMM’de yaptığı konuşmaya, Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlayarak başladı.

Turan, demokrasilerde muhalefetin olmazsa olmaz olduğunu söyleyerek, “Muhalefet iktidarın kıymetinin göstergesidir. Demokrasilerde muhalefetin ne kadar kıymetli olduğunu iyi bilen bir ekibiz. Muhalefet olmazsa iktidar olmayacağını, demokrasi olmayacağını her türlü hakaret, küfür dışında farklı söyleme, yaklaşıma sabretmek, cevap vermek gerektiğini iyi bilen bir ekibiz” ifadelerini kullandı.

Akşener’in, Çanakkale’de bir yıl önce yaptığı konuşmayı bugün yapmış gibi ifade ettiğini belirten Turan, “İYİ Parti içindeki tüm sorunların müsebbibi adeta Bülent Turan diye cevap verdi. Hazin bir tablo, trajikomik bir durum. Sayın Akşener gibi bakanlık, genel başkanlık yapmış, uzun yıllar devletin çeşitli kademelerinde görev yapmış kıymetli bir siyasetçinin böyle bir yorumu, kendi partisinin iç meselelerinin müsebbibi olarak bir başka partinin yöneticisini göstermesini şık bulmadığımı ifade etmek isterim.

Biz o Grup Toplantısı’nda ısrarla Grup Toplantısı’na katılmayan milletvekillerinin sebeplerini Sayın Akşener’den merak ederdik. Biz çok sayıda vekilin istifa ederek başka partilere geçmiş olmasını değerlendirmesini merak ederdik. Kongrelerde çizik yapıldı mı, yapılmadı mı, liste oldu mu, olmadı mı, başkanın bilgisi var mıydı, yok muydu, tartışmasına açıklamasın beklerdik.

Şimdi uzun yıllar hem kuruculuk, Genel Başkan Yardımcılığı, vekilliği devam eden önemli bir siyasetçinin kendi partisinin İl Başkanı ile ilgili ortaya koyduğu şok iddianın, ‘Benim İl Başkanım FETÖ’cüdür’ demesi iddiasını cevaplandırmasını beklerdik. Bu kadar soru varken, bizim eski bir konuşmamızı, İYİ Parti kurulma amacı Türkiye’de milliyetçi muhafazakar oyların asla CHP’ye yakın durmayacağından dolayı o oyların CHP’nin, HDP’nin bloğuna taşınmak üzere olduğu iddialarımızı yeniymiş gibi dinlemek. Daha üzücüsü o iddiamızda sadece Ümit Özdağ’ın İl Başkanı FETÖ’cü iddiası ötesinde Meral Akşener’in Genel başkanlığı bırakacağım demesi, yalvararak gelmesini de gündem olduğunu hatırlatmak isterim.

  • Eğer Bülent Turan operasyon yaptıysa, eğer bu karışıklık bizim işimizse sormak isterim: Meral Akşener’in bir yıl önce seçimlerde umduğu oyu alamayınca ‘partimi bırakıyorum‘ demesinin arkasında da mı Bülent Turan vardı? Biz mi partiden istifa et, bırak partiyi dedik.

Bu akla ziyan bir yaklaşım, tecrübesine yakışmayan bir yaklaşım. Biz kendisinden İl Başkanı FETÖ’cüdür iddiasına cevap vermesini bekliyoruz. Biz kendisinden yine iddia ettiği gibi Kars başta olmak üzere HDP ile anlaşarak HDP’ye oy anlamında destek olup olunmadığını, destek verilip verilmediğini açıklamasını bekleriz” değerlendirmesini yaptı.


Turan sosyal medya hesabından da iddialara cevap vermişti:

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