AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Kılıçdaroğlu yalan yanlış verilerle 'iktidarı nasıl eleştirebilirim' derdinde

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savaşın acı yüzü görülmeye başladı; siviller, masumlar ölüyor. Herkesten savaşı/krizi sonlandırıcı mesajlar gelirken; @kilicdarogluk yalan yanlış verilerle "iktidarı nasıl eleştirebilirim?" derdinde İnsanlar ölüyor farkında mısınız @kilicdarogluk ?! Bir kere de şaşırtın bizi" ifadelerini kullandı.
Savaşın acı yüzü görülmeye başladı; siviller, masumlar ölüyor.
Herkesten savaşı/krizi sonlandırıcı mesajlar gelirken;@kilicdarogluk yalan yanlış verilerle "iktidarı nasıl eleştirebilirim?" derdinde
İnsanlar ölüyor farkında mısınız @kilicdarogluk ?!
Bir kere de şaşırtın bizi!
Savaşın acı yüzü görülmeye başladı; siviller, masumlar ölüyor.