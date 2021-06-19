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POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan müsilaj açıklaması: Ciddi bir mücadele veriliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Marmara Denizi'nde oluşan müsilajı temizlemek için son dönemde ciddi bir mücadele verildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünaldan müsilaj açıklaması: Ciddi bir mücadele veriliyor
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Elbistan ilçesinde yapımı devam eden atık su arıtma tesisindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 180 milyon liralık yatırımla Elbistan'da ileri biyolojik su arıtma tesisinin ikincisinin bugün itibarıyla yüzde 40 oranında tamamlandığını söyledi.

Su kaynakları kirlendiğinde bundan tüm dünyanın etkilendiğini ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz çevre ve su kaynaklarının korunması, atık suyun temizlenmesi anlamında ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri son dönemde Türkiye'nin çokça gündeminde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca özellikle Marmara Denizi'nde oluşan müsilajı temizlemek için son dönemde ciddi bir mücadele veriliyor.

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CHP'nin İstanbul'da yaptığı ilk icraat neydi?

Aslında bu mücadelenin kaynağı neydi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandıktan kısa bir süre sonra CHP'nin yaptığı ilk icraat neydi? İleri biyolojik su arıtma tesisi temel atmama töreniydi. Oysa bu o kadar kritik bir konu ki... Bakın biz Kahramanmaraş'ta ikincisini tamamlıyoruz. Yani bir tanesini tamamladık şu anda 180 milyon yatırımla Elbistan'da ileri biyolojik su arıtma tesisinin ikincisini yapıyoruz.

Peki İleri biyolojik su arıtma tesisleri hem ülkemiz hem dünya için neden önemli? Çünkü dünya hepimizin. Su kaynakları kirlendiğinde, su kaynakları temizlenmediğinde bu, bütün dünyayı etkiliyor."

  • Kahramanmaraş'ta bu anlamda önemli çalışmaların hayata geçirildiğini belirten Ünal, gelecek nesil için çevre ve doğanın korunması gerektiğini, bu konuda da herkese görev düştüğünü sözlerine ekledi.

Tekirdağ kıyılarını müsilaj kapladı
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Dün etkili olan lodos uzun süredir kıyıda görülmeyen müsilajı balıkçı barınağı bölgesine toplamıştı.
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Müsilaj birikmesi bugün de sürdü. Hem barınak hem de çevresindeki kıyılarda deniz salyası yoğunluğu arttı.
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Bu arada, Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajla mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Tekirdağ'da da başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor.
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Çalışmalar kapsamında kentte bugüne kadar 152 metreküp müsilaj toplandığı öğrenildi.
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Tekirdağ kıyılarını müsilaj kapladı
Tekirdağ kıyılarında dünden bu yana yeniden birikmeye başlayan müsilajın yoğunluğu arttı. Çalışmalar kapsamında kentte bugüne kadar 152 metreküp müsilaj toplandığı öğrenildi.
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