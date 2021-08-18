Gündem AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlundan CHP ve Engin Özkoça sert sözler Bu nasıl bir hadsizlik?
POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan CHP ve Engin Özkoç'a sert sözler: Bu nasıl bir hadsizlik?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, son bir ayda yurdun dört bir yanında meydana gelen orman yangını ve sel felaketlerinden siyasi rant devşiren CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Akbaşoğlu, "Biz bir taraftan sel, yangınla mücadele ederken, diğer taraftan fitne, yalan, algı mücadele ettik ve ediyoruz" dedi. CHP'li Engin Özkoç'un "Başka bir egemen güç müdahalesine gerek kalmadan Türkiye'de sistem değişmeli" ve "Türkiye'de bir diktatör var" açıklamalarına da değinen Akbaşoğlu, "Bu nasıl bir hadsizliktir. Derhal özür dilemeli ve CHP gereğini yapmalıdır. Diktatör görmek istiyorsanız, kendi içinize bakın." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
​AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlundan felaketler üzerinden siyaset devşiren CHPye ve Engin Özkoça sert sözler: Bu nasıl bir hadsizlik?
Muhammet Emin Akbaşoğlu

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de son bir ayda meydana gelen sel ve orman yangını felaketleri üzerinden iktidara yüklenen ve siyasi çıkar peşinde koşan muhalefet partilerine yüklenen Akbaşoğlu, "Biz yangına su dökmeye giderken, selden insanları kurtarmaya çalışırken, birilerinin siyasi rant uğruna yalan ve rant siyasetiyle siyasi hesaplar peşinde koşmaları milletimizin ve bizim gözümüzden kaçmadı. Biz bir taraftan sel, yangınla mücadele ederken, diğer taraftan fitne, yalan, algı mücadele ettik ve ediyoruz. El birliği ile üstesinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur, küçük ve büyük krizlerin üstesinden gelebileceğimizi devletimizin ispat etmiştir." ifadelerini kullandı.

CHP'li Engin Özkoç'tan haddi aşan sözler: Türkiye'de bir diktatör var
GÜNDEM
CHP'li Engin Özkoç'tan haddi aşan sözler: Türkiye'de bir diktatör var

CHP'li Özkoç'a tepki: Bu ne hadsizliktir?

Katıldığı canlı yayında "Başka bir egemen güç müdahalesine gerek kalmadan Türkiye'de sistem değişmeli" ve "Türkiye'de bir diktatör var" şeklinde skandal açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'a da tepki gösteren Akbaşoğlu, "Bu nasıl bir hadsizliktir. Bu CHP yönetiminin kurumsal görüşü müdür, yoksa kişisel görüşü müdür? Bunun derhal açıklanması gerekir. Milletimizin, kayıtsız şartsız egemen olduğu milletimizden başta Genel Başkan başta olmak üzere, bütün yetkili kurulları bunun gereğini yapmalı, özür dilemeli ve Grup Başkanvekili ile ilgili gereği yapılmalıdır. Bu asla kabul edilemez. Ne demek başka bir egemen gücün Türkiye’ye, Türk demokrasisine, Türkiye’nin milletin iradesiyle gelmiş sistemine müdahale etmesini dillendirmesi, bu tasvip eder şekilde bir şekilde adeta şantaj, tehdit olarak kullanılması, bunu asla ve katla kabul etmek mümkün değildir. Tümüyle bu iddiaları reddediyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan Engin Özkoç'a sert sözler: Bu nasıl bir hadsizlik?
OYNAT 01:39
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan Engin Özkoç'a sert sözler: Bu nasıl bir hadsizlik?
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li Engin Özkoç'un 'Başka bir egemen güç müdahalesine gerek kalmadan Türkiye'de sistem değişmeli' ve 'Türkiye'de bir diktatör var' açıklamalarına ilişkin, 'Bu nasıl bir hadsizliktir. Derhal özür dilemeli ve CHP gereğini yapmalıdır. Diktatör görmek istiyorsanız, kendi içinize bakın.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a 'diktatör' demesine de parantez açan Akbaşoğlu, "Sayın Özkoç, diktatörlükten bahsetmiş. Diktatörün olduğu yerde diktatörlükten bahsedilemez. Sayın Özkoç, demokratik yollarla, seçilerek göreve gelen AK Parti iktidarı başka, milli iradeye dayanmadan, milli iradenin üstünde 1940’lı yıllarda milli şef döneminde ortayla koyduğunuz tek parti diktatörlüğü başka. Diktatör görmek istiyorsanız, kendi içinize bakmanızdır" şeklinde konuştu.

CHP'li Engin Özkoç'tan haddi aşan sözler: Türkiye'de bir diktatör var
OYNAT 00:59
CHP'li Engin Özkoç'tan haddi aşan sözler: Türkiye'de bir diktatör var
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, katıldığı canlı yayında, Ortadoğu'daki gelişmeler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti iktidarını hedef alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' dedi. Özkoç, Irak'taki saraylar üzerinden verdiği örnekle, Türkiye'de bir beka sorunu olduğunu öne sürdü.
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