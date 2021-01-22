AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan yasa teklifleri ile ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş,

meclise sunulacak yasa tekliflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Muş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Hayvan Hakları Yasası

"Bazı değişiklikler yapılacak. Belli bir noktaya geldi. Bazı sorumluluklar getiriyoruz. 'Bir hayvanı aldım, 15 gün sonra sıkıldım, bunu sokağa atayım'. Bunu yapamayacak. Eğer bir hayvanı alıyorsanız, sahipleniyorsanız, bunun sorumluluğunu yerine getireceksiniz. Çip sistemini yaygınlaştıracağız.

Uzman erbaşların yaş haddi 55 olacak

Bugün 44 maddelik Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili yasa teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Askerliğini yapmayan milletvekilleri dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler. Uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceğini içeren bir kanun teklifi de söz konusu."

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