Gündem AK Parti Grup Başkanvekili Muştan yasa teklifleri ile ilgili açıklama
POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan yasa teklifleri ile ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, meclise sunulacak yasa tekliflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Muş, 44 maddelik Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını, askerliğini yapmayan milletvekillerinin dönem sonunda bu görevlerini ifa edeceklerini söyledi. Muş ayrıca, teklifin uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirlenmesini de içerdiğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş,

meclise sunulacak yasa tekliflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Muş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Hayvan Hakları Yasası

"Bazı değişiklikler yapılacak. Belli bir noktaya geldi. Bazı sorumluluklar getiriyoruz. 'Bir hayvanı aldım, 15 gün sonra sıkıldım, bunu sokağa atayım'. Bunu yapamayacak. Eğer bir hayvanı alıyorsanız, sahipleniyorsanız, bunun sorumluluğunu yerine getireceksiniz. Çip sistemini yaygınlaştıracağız.

Uzman erbaşların yaş haddi 55 olacak

Bugün 44 maddelik Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili yasa teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Askerliğini yapmayan milletvekilleri dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler. Uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceğini içeren bir kanun teklifi de söz konusu."

Detaylar geliyor...

Askerlik yerleri ve sevk tarihleri açıklandı
GÜNDEM
Askerlik yerleri ve sevk tarihleri açıklandı
Abone Ol Google News
Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu

Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu

Süt banyosu yapanlara istenen ceza belli oldu.
Kırmızı düğmenin sırrı

Kırmızı düğmenin sırrı

​Biden hemen kaldırdı.
Pandemi nedeniyle yapılan uzaktan eğitimde karneler de e-Okul sistemi üzerinden verildi

Sadece ona <br>tepki veriyor

Sadece ona
tepki veriyor

Beyin felci geçiren Yusuf'un Nwakaeme sevgisi.
'Bu hayasız saldırıları kınıyorum'

'Bu hayasız saldırıları kınıyorum'

​Bakan Gül'den, Soylu'nun annesine hakaretlere sert tepki.
Kardan uçak

Kardan uçak

​Hiç uçağa binmemişti: 4 günde 5 metrelik kardan uçak yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.