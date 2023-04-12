AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den Ebubekir Sofuoğlu'nun tehdidine tepki: Kadın haklarından geri adım yok

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin - Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun kendisini hedef alan Twitter mesajına sert sözlerle tepki gösterdi.
Zengin, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında yürütülen ittifak görüşmelerinde gündeme gelen 6284 sayılı kanun için,
"Kırmızı çizgimizdir"
açıklaması yapmış ve bu sözleri nedeniyle tehdit mesajları aldığını söylemişti.
Hedef gösterdi
Hedef gösterdi
Ebubekir Sofuoğlu dün Twitter'dan bir paylaşım yaptı ve
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin
'le birlikte
Aile Bakanı Derya Yanık
ve
AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek
'in fotoğraflarını paylaşarak
"Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar.."
notunu düştü.
'Sadece Allah karar verir'
'Sadece Allah karar verir'
CNN Türk yayınına konuk olan Özlem Zengin, bu mesajı "tehdit" olarak niteledi. Zengin,
"Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum. Ben elhamdülillah Müslümanım, şu anda abdestliyim, oruçluyum ve cennete kimin gidip gitmeyeceğine sadece Allah karar verir.
'Yanlış bir şey, Allah’ın emirlerine aykırı bir şey yapmıyoruz'
'Yanlış bir şey, Allah’ın emirlerine aykırı bir şey yapmıyoruz'
Bu tehdidi yapanlar AK Partili falan da değiller. Ben AK Parti’nin Grup Başkanvekili’yim. Ne olup olmayacağıma bunlar karar vermeyecekler. Ahirette ne olacağına Allah’ın karar verdiği gibi burada ne olup biteceğine millet karar verecektir. Ben AK Parti’nin inşasından beri varım. Başka hiçbir partide de çalışmadım. AK Parti var oldukça başka partide olmayacağım. Binlerce kadın ve erkekten destek mesajları telefonları aldım. Biz yanlış bir şey yapmıyoruz, Allah’ın emirlerine aykırı bir şey yapmıyoruz.
'AK Parti'yi kadınlar inşa etti'
'AK Parti'yi kadınlar inşa etti'
Ramazan günü bir Müslümana bu üslup yakışır mı? Ben artık Allah’a havale ediyorum. Kadınları tahkir ederek bir yere varamazlar. Burası bir kadın memleketi. Bu salonu görüyorsunuz yarısından fazlası kadınlar. AK Parti'yi kadınlar inşa etti. Kadın haklarından geri adım yok. Ben bütün bu tezlerimizi de herkesin yanında, yalanlarla dolanlarla değil, maddelerde yazan ne ise o, savunmaya hazırım. O yüzden bu anlayana çok güzel bir cevaptır, anlamayana da kendi saçmalıklarını orada yazmaya devam edebilir. Sorun da yok bizim için"
diye konuştu.
#Özlem Zengin
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#AK Parti
#kadın hakları
1 saat önce