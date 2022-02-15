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ANKARA

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Fetani Battal yoğun bakımda durumu stabil

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Battal'ın üç damarının açıldığını belirten Turan, "Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Durumu stabil" dedi.

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Haber Merkezi İHA
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Fetani Battal yoğun bakımda durumu stabil
Fetani Battal

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ın durumu hakkında bilgi paylaştı.

Turan, Battal’ın ameliyattan çıktığını belirterek, “3 damarı açıldı. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Durumu stabil. Vekilimize acil şifalar diliyoruz” dedi.

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MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Battal’a acil şifalar temennisinde bulunarak, “Ameliyattan bu şekilde çıkmasına memnuniyetimizi belirtmek istiyoruz. Ailesine ve AK parti camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

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