AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Fetani Battal yoğun bakımda durumu stabil

Dünya

ABD Başkanı: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa o zaman kendi seçimimizle katılacağımız bir savaş olacak

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya ile diplomasiye de savaşa da hazır olduklarını vurgulayan Biden, "Rusya’nın saldırılarına kararlı şekilde karşılık vermeye hazırız. Saldırı olursa, o zaman kendi seçimimizle katılacağımız bir savaş olacak." diye konuştu. ABD Başkanı, Rusya'nın işgal tehdidinin sürdüğünü vurgulayarak, "Rus ordu birliklerinin üslerine döndüğünü henüz doğrulayamadık." dedi. Biden, daha önce görülmemiş bir ticari kısıtlama uygulanacağını da ifade etti.