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POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki: Sorsanız bunlar demokrat

AK Parti başörtüsü ve aileye ilişkin anayasal düzenleme için ikinci kez muhalefetten randevu istedi. Ancak muhalefetin cevabı, "hayır" oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan muhalefetin tavrına tepki göstererek, "HDP dün hayır deyince, bugün de CHP ve İYİ Parti hayır dedi! Sorsanız bunlar demokrat! Bunlar ötekileştirmez!" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Turandan CHP ve İYİ Partiye tepki: Sorsanız bunlar demokrat
​AK Parti Grup Başkanvekili Turan

AK Parti anayasa değişiklik teklifinin Meclis'te kabulü için partilerin desteğini istedi.

İkinci tur muhalefet görüşmesi amacıyla randevu talep edildi. Ancak, CHP ve İyi Parti, ortak kararla randevu talebine "hayır" yanıtını verdi.

"HDP DÜN HAYIR DEYİNCE, BUGÜN DE CHP VE İYİ PARTİ HAYIR DEDİ!"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan muhalefetin tavrına tepki göstererek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Turan yaptığı açıklamada, "Başörtüsü düzenlemesini içeren Anayasa Değişiklik Teklifi metnini görüşmek için randevu talebimize HDP dün hayır deyince, bugün de CHP ve İYİ Parti hayır dedi! Gitmezsin "gelmedi" derler! Randevu istersin, vermezler! Sorsanız bunlar demokrat! Bunlar ötekileştirmez! Ayıp! Ayıp!" ifadelerini kullandı.

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