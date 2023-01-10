AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki: Sorsanız bunlar demokrat

AK Parti anayasa değişiklik teklifinin Meclis'te kabulü için partilerin desteğini istedi.
İkinci tur muhalefet görüşmesi amacıyla randevu talep edildi. Ancak, CHP ve İyi Parti, ortak kararla randevu talebine "hayır" yanıtını verdi.
"HDP DÜN HAYIR DEYİNCE, BUGÜN DE CHP VE İYİ PARTİ HAYIR DEDİ!"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan muhalefetin tavrına tepki göstererek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Turan yaptığı açıklamada, "Başörtüsü düzenlemesini içeren Anayasa Değişiklik Teklifi metnini görüşmek için randevu talebimize HDP dün hayır deyince, bugün de CHP ve İYİ Parti hayır dedi! Gitmezsin "gelmedi" derler! Randevu istersin, vermezler! Sorsanız bunlar demokrat! Bunlar ötekileştirmez! Ayıp! Ayıp!" ifadelerini kullandı.