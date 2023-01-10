AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki: Sorsanız bunlar demokrat AK Parti başörtüsü ve aileye ilişkin anayasal düzenleme için ikinci kez muhalefetten randevu istedi. Ancak muhalefetin cevabı, "hayır" oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan muhalefetin tavrına tepki göstererek, "HDP dün hayır deyince, bugün de CHP ve İYİ Parti hayır dedi! Sorsanız bunlar demokrat! Bunlar ötekileştirmez!" dedi.

Abone Ol