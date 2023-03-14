AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: 6284 sayılı kanun kırmızı çizgimizdir

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin.
TBMM Genel Kurulu'nda söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yeniden Refah Partisinin, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması talebinin AK Parti tarafından kabul edildiği" iddiasını gündeme getirerek, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den bu konuda bir açıklama yapmasını istedi.
'Böyle bir konu hiç gündeme gelmedi'
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, CHP'li Özel'in, iddiasına şu yanıtı verdi:
Kadın meselesi üzerinden ayrışmayı sorunlu bulduğunu ifade eden Zengin, Türkiye'de kadınların problemlerinin çözümü için ortaklaşılması gereken yerin Meclis olduğunu vurguladı.