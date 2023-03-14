|
Reklam
Reklam
Gündem

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: 6284 sayılı kanun kırmızı çizgimizdir

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Yeniden Refah Partisinin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması talebinin, AK Parti tarafından kabul edildiği" iddiasını yalanladı. Bu konunun iki parti arasındaki görüşmede gündeme gelmediğini belirten Zengin, "6284 sayılı kanun, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir." dedi.

18:26 . 14/03/2023 Salı
AA
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yeniden Refah Partisinin, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması talebinin AK Parti tarafından kabul edildiği" iddiasını gündeme getirerek, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den bu konuda bir açıklama yapmasını istedi.


'Böyle bir konu hiç gündeme gelmedi'


AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, CHP'li Özel'in, iddiasına şu yanıtı verdi:


"Yeniden Refah Partisinin açıklamalarını, birinci elden bu konuşmaya şahit olan Sayın Bakanımdan, Sayın Başbakanımızdan ve şu andaki Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'den öğrenmek istedim. Çünkü konuşmayı dinlediğim zaman böyle bir konuşmanın olamayacağını düşündüm. Kendisi, bu ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğunu, böyle bir konunun hiç gündeme gelmediğini, hiç konuşulmadığını ifade etti. Bu konu muhakkak suretle Yeniden Refah Partisinin gündemindedir, aynen Saadet Partisinin gündeminde olduğu gibi. Saadet Partisi de defaatle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla alakalı, 6284 ile alakalı görüşlerini çokça kamuoyuyla paylaştı. Yeniden Refah Partisinin görüşüdür. Sayın Bakanımız Derya Yanık da bu konuda bir açıklama yaptı. Sayın Binali Yıldırım'ın da ifade ettiği gibi 'Bu konu hiç gündeme gelmedi bu konuşmada.' 6284 sayılı kanun, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda da katılan tüm kadın STK'lerin de var olduğu toplantılarda da bu aynen böyle zaten ifade de edilmiştir."

Kadın meselesi üzerinden ayrışmayı sorunlu bulduğunu ifade eden Zengin, Türkiye'de kadınların problemlerinin çözümü için ortaklaşılması gereken yerin Meclis olduğunu vurguladı.



#Özlem Zengin
#AK Parti
#Yeniden Refah Partisi
#Özgür Özel
#CHP
1 saat önce
default-profile-img
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: 6284 sayılı kanun kırmızı çizgimizdir
Yüksek süratli otomobil yolcu minibüsüne çarptı: 5 yaralı
Meta 10 bin çalışanını daha işten çıkaracak
Bakan Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü
Deprem Araştırma Komisyonu Başkanlığına seçilen Eroğlu: Bina yapımında Malezya sistemi uygulanmalı
Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı oldu: Dikkat çeken LGBT vaadi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.