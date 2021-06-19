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DİYARBAKIR

AK Parti Hazro İlçe Başkanı'nın kardeşinin aracına silahlı saldırı

Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır’ın Hazro ilçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu’nun kardeşi Ömer Faruk Mehmetoğlu’nun kullandığı otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda sürücü Mehmetoğlu, otomobilden atlayarak yaralanırken güvenlik güçleri ise saldırgan ya da saldırganların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Haber Merkezi İHA
Ak Parti Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu’nun kardeşinin aracına silahlı saldırı
Sürücü Mehmetoğlu gelen ambulansla Hazro İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde gece 01.30’da meydana geldi. AK Parti Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu’nun kardeşi Ömer Faruk Mehmetoğlu, şahsına ait otomobille ilçe girişine geldi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobile uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Silah sesleri üzerine kısa sürede olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen ekipler otomobili cadde üzerinde sürücü Mehmetoğlu’nu da yerde gördü.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Mehmetoğlu gelen ambulansla Hazro İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Mehmetoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu, saldırı sırasında arabadan atlayarak ayağının burkulduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştirenlere yönelik çalışmalarını sürdürürken ayrıca olayın terör saldırısı olup olmadığı da araştırılıyor.

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