AK Parti İBB adayı Yıldırım vatandaşlarla iftar yaptı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, vatandaşlarla iftar yaptı.

Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Gönül Sofrası" iftarları kapsamında, Sultangazi İsmet Paşa Mahallesi'nde ikamet eden Üzeyir ve Sultan Tan'ın evinde orucunu açtı.

İftarın ardından aile yakınlarıyla sohbet eden Yıldırım, daha sonra kendisini çaya davet eden mahalle sakinlerinden Adem Dalbay'ın evine konuk oldu.

Aile üyeleri ile sohbet eden ve fotoğraf çektiren Binali Yıldırım, mahallede esnaf ziyaretinde de bulundu.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Yıldırım, "Başkan Yıldırım" sloganları eşliğinde mahalleden ayrılarak, İsmet Paşa Mahallesi 89. Sokak'ta bulunan İlhami ve Zehra Bozali'nin evini ziyaret etti.

Burada çay ikram edilen ve aile yakınları ile sohbet eden Yıldırım, teravih namazını kılmak üzere Sultançiftliği Merkez Camisi'ne geçti.