AK Parti İl Başkanı Özcan: Mansur Yavaş Ankara'nın marka değerini düşürüyor

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin yerel seçimlerde kaybetmediğini söyleyen Özcan, "25 ilçenin 19’unu AK Parti olarak, 22’sini Cumhur İttifakı olarak kazandık. Meclis’te de üye sayımızı rekor kırarak artırdık. Milletimizin tercihini, MHP’den ayrılmış bir belediye başkanını tercih etti. Kendisi Ankaralı, Beypazarı'nda da başkanlık yaptık. Beypazarı'nda tüm oylamalarda AK Parti çıktı." dedi.

Büyükşehir yasasıyla birlikte il genel meclis üyeliğinin kalktığını anımsatan Özcan, "Bu olmadığından yerelde kim kazandı o önemlidir. AK Parti olarak yerel parlamentoda birinci olduğumuz için biz seçim kaybetmedik, ABB’yi kaybettik." ifadesini kullandı.

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"YAVAŞ ANKARA'NIN MARKA DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYOR"

AK Parti'nin Ankara'daki 20 yıllık iktidar sürecinin son bulduğunu ve bunun kentin marka değerini düşürdüğünü söyleyen Özcan, "Ankara’nın üst sıralarda olması gereken bir marka değeri olması gerekirken, bizim ilçe belediyelerimizle kıyaslanıyor. 'Bir kilo et dağıtıyorum diyerek' billboardlara yazı asıyor. Yabancı devlet başkanları gelip bunu görüyor.Bu yakışmaz. Veresiye defterleri kapanıyor. Kaç defter kapandı? Zehirli borular değiştiriliyor deniyor. Sosyal yardımlar yapılıyor deniyor sanki ilk kez yapılıyormuş gibi." diye konuştu.