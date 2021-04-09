AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İBB 2015 yılından beri üretim yapan serayı yeniden açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kemerburgaz'da yer alan Fide Üretim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Söz konusu gelişmenin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından CHP'li İBB yönetimini eleştirdi.

"2015 yılından beri üretim yapan serayı yeniden açtılar"

İmamoğlu'na teşekkür ettiğini belirten Kabaktepe, "AK Parti dönemi icraatlarını tanıtmaya devam ediyor. Bugünkü tanıtım filmini de Kemerburgaz'da çekmiş. 2015 yılından beri üretim yapan serayı yeniden açmış." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı rahmetle andığını ifade eden Kabaktepe, "Bu proje de onun zamanında yapılmıştı." dedi.

İBB Başkanı’na teşekkür ediyorum. AK Parti dönemi icraatlarını tanıtmaya devam ediyor. Bugünkü tanıtım filmini de Kemerburgaz'da çekmiş. 2015 yılından beri üretim yapan serayı yeniden açmış.



Kadir Ağabeyimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Bu proje de onun zamanında yapılmıştı. pic.twitter.com/9MaRkpT9j4 REKLAM April 9, 2021

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