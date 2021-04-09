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Gündem AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe İBB 2015 yılından beri üretim yapan serayı yeniden açtı
POLİTİKA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İBB 2015 yılından beri üretim yapan serayı yeniden açtı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, kendi icraatlarının reklamlarını yapmaya devam ettiğini belirterek, 2015 yılından beri üretim yapılan serayı yeniden açtığını duyurdu.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İBB 2015 yılından beri üretim yapan serayı yeniden açtı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kemerburgaz'da yer alan Fide Üretim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Söz konusu gelişmenin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından CHP'li İBB yönetimini eleştirdi.

"2015 yılından beri üretim yapan serayı yeniden açtılar"

İmamoğlu'na teşekkür ettiğini belirten Kabaktepe, "AK Parti dönemi icraatlarını tanıtmaya devam ediyor. Bugünkü tanıtım filmini de Kemerburgaz'da çekmiş. 2015 yılından beri üretim yapan serayı yeniden açmış." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı rahmetle andığını ifade eden Kabaktepe, "Bu proje de onun zamanında yapılmıştı." dedi.

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