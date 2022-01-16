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POLİTİKA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha adil, hakkı ve hakkaniyeti esas alan bir Türkiye ve dünyayı inşa edeceğini bildirdi. Kabaktepe "2023'te inanıyoruz ve biliyoruz ki biz kazanacağız. Hem de öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Kadın Kolları Mahalle Başkanları Toplantısında konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kabaktepe, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Kabaktepe, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından hızla 2024 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimler için çalışacaklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

  • "2023'te inanıyoruz ve biliyoruz ki biz kazanacağız. Hem de öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Birinci olarak bu azmimizi, kararlılığımızı, inancımızı, duruşumuzu hiçbir şeyin etkilemesine, bozmasına, zayıflatmasına fırsat vermeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl bir manipülasyon oluştururlarsa oluştursunlar, nasıl bir algı yaparlarsa yapsınlar her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında sıra dağlar gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Hiçbir bahaneye sığınmadan, hiçbir manipülasyona aldanmadan başarıya odaklanacağız."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Seçimleri öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek
OYNAT 00:54
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Seçimleri öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe Kadın Kolları Mahalle Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Osman Nuri Kabaktepe, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından hızla 2024 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimler için çalışacaklarını belirtti.

Kabaktepe, '2023'te inanıyoruz ve biliyoruz ki biz kazanacağız. Hem de öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Birinci olarak bu azmimizi, kararlılığımızı, inancımızı, duruşumuzu hiçbir şeyin etkilemesine, bozmasına, zayıflatmasına fırsat vermeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl bir manipülasyon oluştururlarsa oluştursunlar, nasıl bir algı yaparlarsa yapsınlar her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında sıra dağlar gibi dimdik durmaya devam edeceğiz.' dedi.

"Hiçbir eksiklik moralimizi bozmayacak"

Birlik ruhu ve zafer inancıyla çalışmanın öneminden bahseden Kabaktepe, şunları kaydetti:

"İnsanın olduğu yerde eksiklik, hata olur. Ancak, AK Parti teşkilatımızın kadroları, AK Parti Kadın Kolları teşkilatımızın kadroları, hiçbir eksikliği, hiçbir hatayı kendi çalışmasını engelleyecek, çalışma azmini kıracak bir bahaneye dönüştürmeden başarıya odaklanan kadrolardır. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha adil, hakkı ve hakkaniyeti esas alan bir Türkiye ve dünyayı inşa edecek. Bu istikamette hedefe yürürken hiçbir hata, hiçbir eksiklik moralimizi bozmayacak, yürüyüşümüzü etkilemeyecek, duruşumuzu sarsmayacak. Hep beraber yekvücut olarak çalışacağız ve başaracağız."

AA

Toplantıda, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda teşkilat mensubu yer aldı.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yarın sona erecek.

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