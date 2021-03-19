AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Terimi soğutmadan çalışacağıma söz veriyorum

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 7. Olağan İl Kongresi’nin ardından 39 ilçe teşkilatını ziyaret etmeye başladı. ‘Bismillah’ diyerek yola çıkan Kabaktepe, ilk olarak Esenyurt, Maltepe, Kartal, Şişli ve Sarıyer ilçelerini ziyaret etti.

Dün de Küçükçekmece ve Avcılar’ı ziyaret eden Kabaktepe teşkilat mensuplarıyla buluştu. Ziyaret programına; AK Parti İstanbul İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları da katıldı.

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KABAKTEPE: “GÖNÜLLERİ YENİDEN FETHEDECEĞİZ”

İstanbul’u sokak sokak dolaşacaklarını söyleyen Kabaktepe, “İlçe ziyaretlerimizin ardından İstanbulumuzu mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak kardeşlerimizle buluşacağız. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kongrede bir ufuk çizdi ve dedi ki; ‘Dokunmadık kalp, görmedik göz, yüz yüze gelmedik insan bırakmayacaksınız.’ İstanbul bizim sevdamız. Pankartlarda ’16 milyon için çalışıyoruz’ sloganı atanlara karşı ‘Biz 16 milyonu gönülden seviyoruz’ aşkıyla gönülleri yeniden fethedeceğiz” dedi.

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KABAKTEPE: “KORKULARINIZDAN ARININ, ZAFERE İNANIN”

2023 ve 2024 seçimlerinde çok daha güçlü bir zafer elde edeceklerine inandığını vurgulayan Kabaktepe, “Başarı kilidi, çalışkanlık anahtarıyla açılır. Zaman, mekan ve insan ayrımı yapmayacağız. Tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak şuuruyla milletimizle gönül bağı kuracak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hak davamızı herkese tek tek anlatacağız. Biz İstanbul’u kaybetmedik. Sadece bir seçim kaybettik. Onu da 2024’te çok daha güçlü bir şekilde telafi edeceğiz. Buna inanıyorum. Bu inancı, bu hasreti, bu kararlılığı sizin gözlerinizde de görüyorum. 20 yıldır bu milletin kahir ekseriyetinin oyunu alan, aralıksız birinci parti olan AK Parti, hala bu milletin gönlünde birinci sıradadır. Bir seçim kaybettik diye üzülmeyin, endişelenmeyin, pes etmeyin. Türkiye’nin yarınlarına umut ışığı olacak tek parti AK Parti’dir. Korkularınızdan arının, zafere inanın. Biz kazanacağız” diye konuştu.

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KABAKTEPE: “GENÇLER; AZİMLİ, GAYRETLİ VE ÇALIŞKAN OLUN”

Kadınların ve gençlerin sahadaki etkinliğini çok önemsediğini vurgulayan Kabaktepe, “Kadınlarımızın elinin değdiği her yer güzelleşir. Siyasetten elinizi çekmeyin, sahada desteğinizi eksik etmeyin ki güzelleşsin. Gençler; siz de yüksek enerjiniz, heyecanınız ve inancınızla bu davanın akıncıları olarak ön safta mücadele etmeye hazırlanın. Çünkü Türkiye’nin aydınlık ve güçlü geleceği için çalışan tek parti, AK Parti’dir. Büyük ve Güçlü Türkiye davamız doğrultusunda 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için biz bugünden çalışacağız. 2053 hedeflerimiz, sizlerin gayretiyle olacak. 2071 hedeflerimiz de sizden sonraki nesillerin gayretiyle olacak inşallah” dedi.

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KABAKTEPE: “DİJİTAL PLATFORMLARDA ETKİNLİĞİMİZİ ARTIRMALIYIZ”

‘İnanmak başarmanın yarısıdır’ diyen Kabaktepe, “İl Başkanınız olarak şunun sözünü veriyorum; 2023’e ve 2024’e kadar terimi soğutmadan çalışmaya hazırım. Bu gönül birlikteliği, bu aşk, bu azim, bu kararlılık olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel yoktur. Vatandaşımızın olduğu her yer bizim etkinlik alanımızdır. Malum, dijital bir çağda yaşıyoruz. O yüzden dijital platformlarda etkinliğinizi artırın. Bu ülkeye yaptığımız hizmetleri, projelerimizi, hedeflerimizi sosyal medya üzerinden de anlatmayı önemseyin. Bu platformlarda bizim söylemlerimizin gücü artmalıdır. Geldiğimiz noktada sosyal medya en güçlü iletişim kaynağı olmuştur. Sahte ve gerçek dışı bilgilerle vatandaşlarımızı aldatmaya çalışanlara karşı hakikati anlatın” şeklinde konuştu.

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KABAKTEPE: “İSTANBUL’DA HEDEFİMİZ YÜZDE 60”

‘2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağımızdan şüphem yok’ diyen Kabaktepe, “Bizim gayretimiz, onun gücünü daha da artırmak, uluslararası çapta ülkemizin istikbali için olağanüstü mücadele verdiği bu süreçte arkasında milletin gücünü daha fazla hissettirmek için oy oranını yükseltmektir. İstanbul Teşkilatı olarak, Cumhurbaşkanımızı yüzde 50 artı 1 korkusuyla değil, yüzde 60 artı 1 coşkusuyla yeniden Başkan yapacağız inşallah. Sizden bunu istiyorum. Hep beraber bunu gerçekleştireceğiz Allah’ın izniyle” dedi.