Gündem AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepeden Kılıçdaroğluna Hodri meydan çıkın karşımıza
POLİTİKA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'na: Hodri meydan çıkın karşımıza

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik mesnetsiz iftiralarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert cevap verdi. İl Başkanı Kabaktepe, “Milletine ve ülkesinin aydınlığına, gelişmişliğine meydan okuyup karanlık şarkısı söyleyenlere, bize meydan okuyanlara sesleniyorum: İşte meydan. Hadi, çıkın karşımıza. Hodri meydan” çağrısında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepeden Kılıçdaroğluna: Hodri meydan çıkın karşımıza
Osman Nuri Kabaktepe

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı mesnetsiz iftiralara bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den geldi.

Kılıçdaroğlu’na hodri meydan çağrısı yapan İl Başkanı Kabaktepe, “Hadi, çıkın karşımıza” dedi.

"KARANLIK ŞARKISI SÖYLEYENLERE, HODRİ MEYDAN DİYORUM"

Eleştirisini sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşım ile dile getiren İl Başkanı Kabaktepe şunları söyledi:

  • "Milletine ve ülkesinin aydınlığına, gelişmişliğine meydan okuyup karanlık şarkısı söyleyenlere, Cumhurbaşkanımızın şahsında iftira ve yalanlarla milli iradeye meydan okuyan Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum: El mi yaman bey mi yaman. Diyorum ki işte meydan. Hadi, çıkın karşımıza. Hodri meydan diyorum, hodri meydan diyorum, hodri meydan diyorum."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki: Açıklamaları deli saçması
GÜNDEM
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki: Açıklamaları deli saçması

Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iftirasına Bakan Soylu'dan tek kelimelik yanıt
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iftirasına Bakan Soylu'dan tek kelimelik yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı: Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvuracağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı: Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvuracağız

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Karanlık odakların propagandası
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Karanlık odakların propagandası

Şentop: Cumhurbaşkanımız 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek son kişidir
GÜNDEM
Şentop: Cumhurbaşkanımız 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek son kişidir

Bakan Bozdağ: İftira yalan ve çarpıtma siyaset değil ahlaksızlıktır
GÜNDEM
Bakan Bozdağ: İftira yalan ve çarpıtma siyaset değil ahlaksızlıktır
Ne ölüsüne ne dirisine dokunmayın

'Ne ölüsüne ne dirisine dokunmayın'

Dünyanın en zehirli türlerinden: Tekirdağ kıyılarında görüldü.
Alev topuna döndü

Alev topuna döndü

Yanan otomobil dehşet saçtı: Hızlanarak evin bahçesine daldı.
Türkiye kahramanlarını uğurluyor

​Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşları ve dualarla veda...

​Ehliyet sınavlarında yeni dönem başlıyor.

Eğlence ve lezzet dolu festival

Eğlence ve lezzet dolu festival

Balıkesir'e özgü 30 çeşit yöresel ürün görücüye çıkacak.

Büyükbaş ve küçükbaşta rakamlar netleşti.

​Türkiye'de ilk ve tek: Dünyanın gözü onların üzerinde.

Sağlık ​Bakanı Koca'dan maymun çiçeği açıklaması.

Türkiye'nin yeni yangın söndürme uçakları ve özellikleri.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.