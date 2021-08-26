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POLİTİKA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'na 'yalan' tepkisi: Tekrarlandıkça doğruya dönmüyor

'Afganlara Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağı' yalanını ısrarla sürdüren CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'na, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Çok tekrarlanan yalan doğruya dönmüyor" sözüyle tepki gösterdi. Kabaktepe, "Yalan üzerine siyaset yapmak ve ısrarla bir yalanı gerçek gibi sunmak hiçbir etik ve ahlaki değerle bağdaşmaz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepeden Kılıçdaroğluna yalan tepkisi: Tekrarlandıkça doğruya dönmüyor
​AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, BBC Türkçe'nin 'Afganlara Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağı' şeklindeki haberini silmesi ve özür dilemesine rağmen bu haberle ilgili iddialarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"ÇOK TEKRARLANINCA DOĞRUYA DÖNMÜYOR"

Twitter hesabından paylaşım yapan Kabaktepe, "Sayın Kılıçdaroğlu'na üzücü bir haberim var. Çok tekrarlanan yalan doğruya dönmüyor. Yalan üzerine siyaset yapmak ve ısrarla bir yalanı gerçek gibi sunmak hiçbir etik ve ahlaki değerle bağdaşmaz. Siyasetçinin görevi milletine karşı dürüst olmaktır" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN YALAN ISRARI

Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'nin kesin bir dille yalanladığı “İngiltere’nin Türkiye’de mülteci kampları kuracağı” iddiasını dün tekrarlamıştı. Haber yalanlanmasına rağmen iddialara arka çıkmayı sürdüren Kılıçdaroğlu, "İngiltere diyor ki 'Türkiye'de kamplar kuracağız, sonra onları seçeceğiz bazılarını kendi ülkemize alabiliriz'. E diğerleri, 'Para verelim buraya gelmesinler.' Aynı şekilde Suriye'de... Ya arkadaş, biz üçüncü sınıf ülke miyiz?" ifadelerini kullanmıştı.

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