AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kılıçdaroğlu'na 'yalan' tepkisi: Tekrarlandıkça doğruya dönmüyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, BBC Türkçe'nin 'Afganlara Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağı' şeklindeki haberini silmesi ve özür dilemesine rağmen bu haberle ilgili iddialarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"ÇOK TEKRARLANINCA DOĞRUYA DÖNMÜYOR"

Twitter hesabından paylaşım yapan Kabaktepe, "Sayın Kılıçdaroğlu'na üzücü bir haberim var. Çok tekrarlanan yalan doğruya dönmüyor. Yalan üzerine siyaset yapmak ve ısrarla bir yalanı gerçek gibi sunmak hiçbir etik ve ahlaki değerle bağdaşmaz. Siyasetçinin görevi milletine karşı dürüst olmaktır" dedi.

Sn. @kilicdarogluk'a üzücü bir haberim var. Çok tekrarlanan yalan doğruya dönmüyor.



Yalan üzerine siyaset yapmak ve ısrarla bir yalanı gerçek gibi sunmak hiçbir etik ve ahlaki değerle bağdaşmaz. Siyasetçinin görevi milletine karşı dürüst olmaktır. pic.twitter.com/FPgZQQqtxO REKLAM August 25, 2021

KILIÇDAROĞLU'NUN YALAN ISRARI

Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'nin kesin bir dille yalanladığı “İngiltere’nin Türkiye’de mülteci kampları kuracağı” iddiasını dün tekrarlamıştı. Haber yalanlanmasına rağmen iddialara arka çıkmayı sürdüren Kılıçdaroğlu, "İngiltere diyor ki 'Türkiye'de kamplar kuracağız, sonra onları seçeceğiz bazılarını kendi ülkemize alabiliriz'. E diğerleri, 'Para verelim buraya gelmesinler.' Aynı şekilde Suriye'de... Ya arkadaş, biz üçüncü sınıf ülke miyiz?" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM İngiltere yalanladı Kılıçdaroğlu 'Türkiye'ye mülteci merkezi kurulacak' yalanını hala sürdürüyor