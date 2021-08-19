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POLİTİKA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den sel bölgesinde temizlik çalışmalarına destek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Afetzedelere başsağlığı ve geçmiş olsun temennisinde bulunan Kabaktepe, temizlik çalışmalarına katıldı. Sel sularında sürüklenen araçların kaldırılmasına destek verdi.

Haber Merkezi AA
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepeden sel bölgesinde temizlik çalışmalarına destek
Osman Nuri Kabaktepe, temizlik çalışmalarına bizzat destek verdi. (Görsel: Taha Hüseyin Karagöz)

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, selden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti. İlçede selden etkilenen sokakları ve dükkanları gezen Kabaktepe, afetzedelere başsağlığı ve geçmiş olsun temennisinde bulundu.

"SİYASETE ALET ETMEYELİM"

Kabaktepe, yaraların birlikle sarılacağını belirterek, felaketlerin siyasete alet edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz birbirimize sarıldığımız müddetçe güçlüyüz. Birtakım rekabet alanlarımızı acılarımızın üzerine koymayalım lütfen" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ

Kabaktepe, ilçede yürütülen temizlik çalışmalarına katılarak bizzat destek verdi. Sel sularında sürüklenen araçların taşınmasına yardımcı oldu. Çevredekilerle birlikte araçları ittirdi. O anları, Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz görüntüledi.

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