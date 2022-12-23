AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararını değerlendirdi: Tepkileri makul görüyorum

AK Partili Osman Nuri Kabaktepe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararı sonrası gösterilen tepkiler için, "Makul görüyorum" dedi. Sözcü'ye değerlendirmelerde bulunun Kabaktepe, İmamoğlu'nun 15 binin üzerinde kişiyi işten çıkardığını belirtti.

'GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETTİK'

Kabaktepe, İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararına ilişkin “Herkes mahkemenin aldığı kararı kendi zaviyesinden değerlendirir; doğru bulur, haksız bulur. Mahkeme kararına verilen tepkilerin hepsini makul görüyorum; karşı çıkanı da, savunanı da. Ben üç kategoride bakıyorum. Bir, olayın siyasi tarafı var. İki, etik ve ahlak açısından bakıyorum. Üç, hukuk açısından bakıyorum. Olay çıktığında biz açıklamalarımızı yaptık, ben de sosyal medya aracılığıyla yaptım, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” dedi.

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'BEN DE YARGILANDIM'

Kendisinin de aynı kanun maddesinden ceza aldığını belirten Kabaktepe, “Biz AK Parti olarak her zaman demokrasinin yanında olduğumuzu, bu zeminde hareket etmek istediğimizi, siyasal yaklaşımımızın bu olduğunu ifade ettik. Ben de 1998 ya da 1999'da (Tarihimizin yüz karası bir hükümet) dediğim için aynı kanundan yargılanmış biriyim. Türkiye'de siyasi yasaklılık konusunun hangi suçları ve hangi yılları kapsadığına dair bir düzenleme yapılabilir. Hırsızlık suçu işleyenle eleştiri ya da hakaret eden aynı mı tutulmalı? Bunları konuşmak lazım” ifadelerini kullandı.

'TUTARSIZLIK VAR'

İmamoğlu döneminde İBB'de 15 binin üzerinde insanın işten çıkarıldığını belirten Kabaktepe, “Bunların ekseriyeti sosyal medyada Tayyip Erdoğan'ı beğendiği için. Dolayısıyla bu tutarlılık noktasında bir eksiklik görüyoruz” dedi. Kabaktepe, erken seçim tartışmaları için de, “Kişisel olarak erken seçim beklentim yok. Haziran ayında yoğunluk var. Okulların tatil olması, üniversite sınavları… Belki erken seçim gibi değil de 5-10 gün ileri, geri kaydırma tartışmaları zaman zaman oluyor. Ama ben beklemiyorum. Kesin olur ya da olmaz diyemiyorum” değerlendirmesini yaptı.

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